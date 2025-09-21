Krypto-Mainstreamadaption ist da, aber das ist das Problem

Ein wichtiger Indikator deutet darauf hin, dass die Mainstreamadaption der Kryptowährungen schon deutlich stärker vorangeschritten ist, als dies manche noch für möglich halten. Denn ein Anstieg von 940 % innerhalb kurzer Zeit ist mehr als beachtenswert. Was dies zu bedeuten hat und welche Probleme dennoch bestehen, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Krypto-Transaktionen steigen um 940 %

Einer der wichtigsten Indikatoren für die Krypto-Mainstreamadaption stellt die Anzahl der täglichen Transaktionen dar. Diese konnte allein über die vergangenen 6 Monate um mehr als 800 % gesteigert werden. Noch im Jahr 2023 lagen sie bei meist 5 Mio. pro Tag und hat zuletzt rund 52 Mio. erreicht. Allerdings wurde dabei sogar noch Internet Computer vergessen.

Guess the project…

Daily transitions are up +800% in only 6 months!!! pic.twitter.com/DPylbWdm5U - Crypto Banter (@crypto_banter) September 20, 2025

Denn laut den Angaben von Artemis sind es bei den führenden Layer-1s sogar 294,0 Mio. Transaktionen pro Tag und somit sogar fast das Sechsfache von dem, was Crypto Banter angegeben hat.

Der größte Anteil davon ist mit 159,1 Mio. auf Internet Computer zurückzuführen, gefolgt von Solana mit 79,1 Mio. und der Binance Smart Chain mit 15,7 Mio. auf dem dritten Platz. Neben diesen sind noch Tron mit 9,2 Mio., Sei Network mit 5,4 Mio., Near mit 4,3 Mio., Sui mit 4,2 Mio., Aptos mit 3,6 Mio., Injective mit 2,2 Mio. und Algorand mit 2,1 Mio. erwähnenswert. Aufgrund unterschiedlicher Standards sind Transaktionen jedoch nicht vollständig ebenbürtig.

Layer-1-Transaktionen pro Tag | Quelle: Artemis

Erst dann kommt Ethereum mit 1,7 Mio., was allerdings auch auf die Auslagerung auf die Layer-2s und das Dencun-Upgrade mit den Blobs zurückzuführen ist, da nun die Datenpakete pro Rollup anstelle der TPS relevanter werden. Trotzdem zeigt dies, dass vor allem bei den Blockchains mit einer hohen Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren ein verstärktes Wachstum zu beobachten war.

So zeichnet sich Solana etwa durch ein monolithisches Design, Hardwarebeschleunigung und eine parallele Verarbeitung aus, weshalb sie auch von der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper verwendet wird. Ähnlich fortschrittlich ist SUI, dass schnell einen großen Marktanteil erobern konnte. Die Binance Smart Chain hat sich hingegen früher schon aufgrund der attraktiveren Konditionen im Vergleich zu Ethereum zeitweise stärker verbreitet.

Diese Probleme bestehen bei der Mainstreamadaption

Während die Kryptoindustrie mit der Bitcoin-Blockchain gestartet wurde, wurden mittlerweile zahlreiche weitere Chains entwickelt, die teilweise für bestimmte Kryptosektoren errichtet wurden. Außerdem gibt es für einige Layer-1s wie Ethereum und mittlerweile sogar Solana Layer-2-Skalierungslösungen.

All dies sorgt für eine Fragmentierung der Kryptoindustrie und Probleme bei der Interoperabilität, da unterschiedliche Technologien und Standards verwendet werden. Somit können die Nutzer und Entwickler nicht ohne weitere Extras nahtlos über das gesamte Web3 operieren, sodass hierfür ganz unterschiedliche Tools und Lösungen entstanden sind.

Unter anderem gibt es Cross-Chain-Bridges wie Wormhole und Multichain für den Transfer von Assets zwischen den Chains. Hinzu kommen Cross-Chain-Messaging-Protokolle wie LayerZero und Axelar, mit deren Hilfe komplexe Bearbeitungsprozesse über verschiedene Blockchains hinweg ausgeführt werden können.

Besonders entwicklerfreundlich sind die Omni-Chain-Protokolle wie Stargate und Hyperlane, welche mit Bridges, Messaging und Integritätsprüfungen vieles abdecken. Zudem gibt es Inter-Blockchain-Communication-Protokolle wie Cosmos IBC und Polkadots XCM, welche spezielle Protokolle für den direkten Datenaustausch zwischen Blockchains beinhalten.

Für das Auslesen und Validieren von externen Daten werden zudem Oracles wie Chainlink und Band Protocol genutzt, die beispielsweise Preisfeeds, Wetterdaten und mehr beinhalten können.

Eine weitere Möglichkeit stellen interoperable Multichain-Wallets wie vor allem die Best Wallet dar, welche über 60 Blockchains und mehr als 100 Fiatwährungen unterstützen soll. Aber auch ihre zahlreichen Vorteile wie sehr niedrige Gebühren, eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit und ihr Ruf als Schweizer Taschenmesser der digitalen Geldbörsen haben ihr zu ihrer Beliebtheit verholfen.

Ersparen Sie sich mit der Best Wallet unzählige Dienste und Tools sowie Nachteile

Insbesondere Anfänger könnten sich nun angesichts der zahlreichen unterschiedlichen Technologien überfordert fühlen. Die ist vor allem dann der Fall, wenn diese teilweise unausgereift sind und noch Bugs beinhalten. All dies kann schnell demotivieren, sich intensiver mit der Kryptoindustrie und den mit ihnen verbundenen Vorteilen auseinanderzusetzen.

Das soll sich allerdings mithilfe der Best Wallet ändern, die sich trotz ihrer professionellen auch an Anfänger richtet und ihnen die Dienste besonders leicht verständlich einbindet. Viele von ihnen operieren größtenteils im Hintergrund, sodass sich Beginner sich nicht intensiv mit der dahinterliegenden Technologie auseinandersetzen müssen, sondern eine mit dem Web2 vergleichbare Erfahrung machen.

Mit der Best Wallet können Kryptowährungen an- und verkauft sowie über dezentrale Handelsplattformen getauscht werden. Noch höhere Gewinnchancen bieten die Presales, mit denen man noch vor den explosiven Listungen günstig in die neuesten Coins einsteigen kann. Sehr nützlich ist auch der Staking-Aggregator für passive Krypto-Einkommen.

Ergänzt werden soll sie durch einiges mehr wie Derivatehandel, Risikoverwaltungstools, Sparpläne und Bankkarten. All dies wird den Wert des eigenen BEST-Coins noch weiter steigern, der für Rabatte, Staking-Multiplikatoren, Boni und mehr genutzt wird. Über den Presale steht er noch für kurze Zeit nach eingeworbenen 16 Mio. USD für 0,025665 USD zur Verfügung.

