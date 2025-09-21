Alle Jahre wieder werden die Rechengrößen der Sozialversicherung an die Einkommensentwicklung angepasst. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat nun die Eckdaten für 2026 veröffentlicht. Diese Punkte sind für Krankenversicherte wichtig Das Verfahren Die "Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2026 " wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erlassen. Üblicherweise kann bis Ende Oktober mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
