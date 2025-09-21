DJ PTA-News: Aktien Global News: St George Mining entdeckt bedeutende Seltene Erden- und Niob-Vorkommen in Araxa - Eine bedeutende Neuentdeckung hochwertiger Seltener Erden und Niob!

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: St George Mining entdeckt bedeutende Seltene Erden- und Niob-Vorkommen in Araxa

Eine bedeutende Neuentdeckung hochwertiger Seltener Erden und Niob!

St George Mining

[ Fotos ]

Frankfurt (pta000/21.09.2025/07:00 UTC+2)

St George Mining entdeckt bedeutende Seltene Erden- und Niob-Vorkommen in Araxa

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: St George Mining . (ISIN: AU000000SGQ1)

Neue Entdeckung stärkt das Entwicklungspotenzial des Araxá-Projekts

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat eine bedeutende Neuentdeckung hochgradiger Seltener Erden und von Niob am vollständig im Unternehmensbesitz befindlichen Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais bekannt gegeben. Erste Analyseergebnisse aus den drei initialen Rückspülbohrungen (RC-Bohrungen) in East Araxá - einem bislang unerforschten Gebiet nur 1 km östlich der bestehenden Mineralressourcenschätzung (MRE) - haben herausragende Resultate geliefert. Dazu zählen unter anderem 48 m mit 5,71 % TREO ab 2 m Tiefe, inklusive eines hochgradigen Abschnitts mit 15 m bei 12,61 % TREO ab 4 m, sowie 40 m mit 2,62 % TREO und 1,05 % Nb2O5 ab der Oberfläche.

Auch die Niob-Resultate sind beachtlich - mit Durchörterungen von z. B. 32 m bei 1,04 % Nb2O5 ab 11 m und Spitzengehalten von bis zu 4,06 % Nb2O5. Diese Gehalte übertreffen deutlich jene typischer Projekte im Entwicklungsstadium und unterstreichen das erhebliche Ressourcenpotenzial des Projekts.

Hochwertige Magnet- und Schwere Seltene Erden im Fokus

Besonders hervorzuheben ist, dass East Araxá im Vergleich zur bestehenden Ressourcenschätzung höhere Gehalte an strategisch wichtigen Magnet- und Schweren Seltenen Erden liefert. Die Analysen zeigen bis zu 3,96 % NdPr (39.600 ppm), zudem erhöhte Konzentrationen von Dysprosium, Terbium, Lutetium und Gadolinium - allesamt Elemente, die in hohem Maße für moderne Technologien und Verteidigungssysteme nachgefragt werden. Samarium, ein entscheidender Bestandteil von Samarium-Kobalt-Magneten wie sie in F-35-Kampfjets verwendet werden, ist mit bis zu 2.600 ppm vertreten.

Damit positioniert sich East Araxá als eine bedeutende, strategisch wertvolle Zone - insbesondere für westliche Lieferketten, die sich von der Abhängigkeit von China lösen möchten.

Erweiterung einer der führenden REE-Lagerstätten der westlichen Welt

Die Neuentdeckung liegt direkt angrenzend an die bestehende, JORC-konforme MRE von Araxá mit 40,6 Mio. Tonnen bei 4,13 % TREO - der weltweit hochgradigsten, noch nicht entwickelten Seltene Erden-Ressource. St George führt derzeit kontinuierliche RC- und Diamantbohrungen durch, einschließlich eines 24/7-Diamantbohrprogramms zur Erweiterung der Lagerstätte. Das Unternehmen strebt an, bis zum vierten Quartal 2025 eine abgeleitete Ressource für East Araxá vorzulegen.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, erklärte: "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der weiterführenden, tieferen Bohrungen in East Araxá, die die Kontinuität und die Tiefe dieser oberflächennahen, hochgradigen Seltene Erden- und Niob-Entdeckung bestätigt haben."

Strategische Allianz erhöht Attraktivität für den US-Markt

Mit einer karbonatitgebundenen Geologie, vergleichbar mit den großen Lagerstätten Mt Weld (Australien) und Mountain Pass (USA), entwickelt sich Araxá zu einem Seltene Erden-Projekt von globaler Bedeutung. Der hohe Anteil an Magnet-REEs sowie die strategische Allianz von St George in den Vereinigten Staaten verschaffen dem Unternehmen eine aussichtsreiche Position in einer sich wandelnden, kritischen Lieferkette.

"St George ist perfekt positioniert, um einen Beitrag zum Aufbau einer US-internen Lieferkette für diese wichtigen Magnete zu leisten", fügte Prineas hinzu.

Mit über 8.000 verbleibenden Bohrmetern bringt diese jüngste Entdeckung zusätzlichen Schwung in die Entwicklung des Projekts - und unterstreicht die wachsende Bedeutung von Araxá für die zukünftige Versorgung mit Seltenen Erden.

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/ investor-welcome.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aktien Global News Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758430800986 ]

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)