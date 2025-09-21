PTA-News: Aktien Global News: Iondrive und Livium unterzeichnen strategische Vereinbarung zur Kommerzialisierung der DES-Recyclingtechnologie - ein großer Schritt zur Skalierung der Deep Eutectic Solvent-Technologie. -2

DJ PTA-News: Aktien Global News: Iondrive und Livium unterzeichnen strategische Vereinbarung zur Kommerzialisierung der DES-Recyclingtechnologie - ein großer Schritt zur Skalierung der Deep Eutectic Solvent-Technologie.

Frankfurt (pta000/21.09.2025/07:00 UTC+2)

Iondrive Limited (ISIN: AU0000305542) hat einen bedeutenden Schritt zur Skalierung seiner Deep Eutectic Solvent (DES)-Technologie gemacht, indem das Unternehmen ein verbindliches Term Sheet mit Livium Limited (ISIN: AU000000LIT3), einem führenden Batterie-Recyclingunternehmen mit operativer Tätigkeit über seine Tochtergesellschaft Envirostream Australia, unterzeichnet hat. Diese Vereinbarung markiert den Beginn einer strategischen Zusammenarbeit zur Kommerzialisierung der DES-Technologie in Australien.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Livium Iondrive mit zentralen Abfallströmen beliefern - darunter ausgediente Photovoltaikzellen, sogenannte "Black Mass" aus Lithium-Ionen-Batterien, Magnete mit Seltenen Erden sowie weitere Proben. Diese sollen mittels Iondrives DES-Plattform verarbeitet werden. Die Partnerschaft ist darauf ausgelegt, von technischen Bewertungen zu verbindlichen kommerziellen Vereinbarungen überzugehen, einschließlich der möglichen gemeinsamen Nutzung von Anlagenstandorten für DES-Verarbeitungseinheiten an Liviums Betriebsstätten.

Die DES-Technologie hat bereits in Tests Rückgewinnungsraten von über 95 % bei der Verarbeitung von Batterie-Black-Mass erzielt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden ist dieses Verfahren nachhaltig und funktioniert in einem geschlossenen Kreislaufsystem. Zudem besteht Potenzial, es auf weitere wertstoffhaltige Abfälle auszuweiten.

DES-Skalierung gewinnt durch Liviums Netzwerk an Dynamik

Liviums umfangreiches nationales Recyclingnetzwerk wird eine zentrale Rolle in der Kooperation einnehmen. Es bietet Iondrive einen direkten Zugang zur Skalierung seiner DES-Technologie. Durch die Nutzung von Liviums Sammel- und Verarbeitungsinfrastruktur wollen beide Unternehmen die Kommerzialisierung in den Bereichen Solar, Batterien und Elektroschrott beschleunigen.

Ein bedeutender Meilenstein ist die geplante Inbetriebnahme einer DES-basierten Pilotanlage für das Batterierecycling bis Ende 2025. Diese Anlage wird als Testumgebung für die industrielle Anwendung von Iondrives Technologie dienen. Die von Livium bereitgestellten realen Abfallströme sollen wirtschaftliche Bewertungen und langfristige Geschäftsentscheidungen unterstützen.

Liviums Geschäftstätigkeit im Bereich des Lithium-Ionen-Batterierecyclings ist bereits etabliert. Zusätzlich baut das Unternehmen seine Aktivitäten im Recycling von Solarmodulen und Elektroschrott aus. Dadurch entsteht für Iondrive eine ideale Ausgangsbasis, um seine DES-Chemie auf großtechnische Rückgewinnung kritischer Materialien anzuwenden - im Einklang mit Umwelt- und Lieferkettenzielen in Australien.

Branchenführer bekräftigen ihr Engagement für saubere Technologien

Die Führungsteams beider Unternehmen betonten die strategische Übereinstimmung ihrer Ziele sowie das transformative Potenzial der Partnerschaft. Iondrive-CEO Dr. Ebbe Dommisse erklärte: "Eine Partnerschaft mit Livium verschafft uns einen Zugang zu Einsatzstoffen im kommerziellen Maßstab für unsere DES-Technologie. Diese Vereinbarung passt perfekt zu unserer Strategie, die auf das Recycling von Batterien, Solarmodulen und Magneten abzielt - Märkte, in denen nachhaltige Lösungen zur Rückgewinnung wertvoller Metalle dringend benötigt werden."

Livium-CEO Simon Linge ergänzte: "Wir freuen uns, bei dieser Initiative mit Iondrive zusammenzuarbeiten. Unsere Strategie besteht darin, unsere Kernkompetenzen zu nutzen, wozu auch der Zugang zu und die Verarbeitung von Problemabfällen unserer Kunden gehört. Die Kombination von Iondrives innovativer DES-Technologie mit unserer derzeit zuverlässigen Versorgung mit Black Mass sowie den entstehenden Fähigkeiten bei Solarmodulen und Seltenen-Erden-Magneten hat das Potenzial, neue Rückgewinnungswege zu erschließen und die Entwicklung einer inländischen Verarbeitung von Australiens Clean-Energy-Abfällen zu beschleunigen."

Ein klarer Fahrplan mit strategischen Vorteilen

Die Vereinbarung bringt Iondrive mehrere entscheidende Vorteile: Zugang zu kommerziellen Mengen an Rohmaterialien, eine beschleunigte Umsetzung vom Labor zur Pilot- und Großanlagenphase sowie die Möglichkeit auf nicht-verwässernde Fördermittel durch nationale und internationale Programme. Die Rechte an geistigem Eigentum verbleiben jeweils bei den Partnern, und die Vereinbarung sieht ein 21-monatiges Zeitfenster für den Abschluss kommerzieller Verträge vor.

Mit dieser Partnerschaft positionieren sich Iondrive und Livium an der Spitze globaler Entwicklungen in Richtung Kreislaufwirtschaft und setzen neue Maßstäbe bei der technologischen Innovation im Bereich des Recyclings von Abfällen aus der sauberen Energieproduktion.

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542 https://iondrive.com.au/

September 21, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)

