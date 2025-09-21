DJ PTA-News: Aktien Global News: Brücken, Berge, Milliarden: Die PORR baut die Zukunft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: Brücken, Berge, Milliarden: Die PORR baut die Zukunft

Frankfurt (pta000/21.09.2025/07:03 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: PORR AG (WKN: 850185)

Die PORR Group treibt den Ausbau und die Erneuerung strategisch wichtiger Verkehrsinfrastruktur voran. Mit gleich zwei technisch hochkomplexen Großprojekten in Österreich unterstreicht das Bauunternehmen seine Stellung als gefragter Partner für Infrastrukturmaßnahmen von internationaler Bedeutung.

Das Unternehmen mit der ISIN AT0000609607 setzt dabei gezielt auf ingenieurtechnische Lösungen, die nicht nur logistisch anspruchsvoll, sondern auch im laufenden Verkehr umgesetzt werden. Hier im Fokus: Brückenbauwerke, die tagtäglich von Tausenden Fahrzeugen passiert werden und an neuralgischen Knotenpunkten der Alpen liegen.

Brücken in Deutschland unter Druck - PORR liefert Antworten in Österreich

Wie hoch der Sanierungsdruck bei Verkehrsbauwerken mittlerweile ist, zeigt eine aktuelle Studie von T&E Deutschland aus dem April 2025. Laut der Untersuchung erfüllen 6.000 Brücken im deutschen Fernstraßennetz die Voraussetzungen für einen Ersatzneubau. Weitere 10.000 müssen verstärkt oder ebenfalls neu errichtet werden. Betroffen sind 36 Prozent aller Brücken auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen - zuzüglich einer ähnlich großen Zahl auf kommunaler Ebene und weiteren Brücken im Bahnverkehrsnetz.

Parallel dazu setzt die Bundesregierung auf ein kreditfinanziertes Infrastrukturpaket. Während in Deutschland jedoch Planung und Umsetzung vielerorts noch stocken, sind in Österreich gleich mehrere Schlüsselprojekte in der Umsetzung - unter maßgeblicher Beteiligung der PORR.

Aurachbrücke: 15.000 Tonnen verschoben - bei laufendem Verkehr

Ein Vorzeigeprojekt ist die Aurachbrücke an der A1 Westautobahn in Oberösterreich. Mit 420 Metern Länge und knapp 50 Metern Höhe ist sie die höchste Brücke dieser Hauptverkehrsader. Rund 50.000 Fahrzeuge überqueren sie täglich - mit Spitzenwerten im Sommer.

Aufgrund ihres Alters erfolgt aktuell der vollständige Neubau - unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Im Mai wurde ein entscheidender Bauabschnitt abgeschlossen: Die rund 15.000 Tonnen schwere Fahrbahnplatte wurde mithilfe hydraulischer Systeme auf die neu errichteten Pfeiler verschoben. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Die Auftraggeberin ASFINAG bezeichnet das Projekt als "Leuchtturmprojekt" und rechnet mit einer Lebensdauer von bis zu 100 Jahren.

Luegbrücke: Das größte Brückenbauprojekt Österreichs

Ebenfalls unter Beteiligung der PORR entsteht im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft der Ersatzneubau der Luegbrücke auf der A13 Brennerautobahn. Die ursprünglich 1973 eröffnete Brücke ist mit über 1.800 Metern Länge die längste Autobahnbrücke des Landes - und eine zentrale Verkehrsader im alpenquerenden Güter- und Personenverkehr.

Die Topografie stellt höchste Anforderungen: Die Brücke quert steiles, geologisch sensibles Gelände, darunter ein aktiver Hanggleitbereich. Der Neubau erfolgt durch zwei separate Tragwerke in Plattenbalkenbauweise. Der Abbruch der Bestandskonstruktion und der Bau der neuen Struktur laufen parallel zum Verkehrsbetrieb - in engen Zeitfenstern. Die Fertigstellung ist für 2030 geplant.

Sowohl ASFINAG als auch die beteiligten Bauunternehmen bewerten das Projekt als eines der "anspruchsvollsten Brückenbauvorhaben des Landes".

Infrastruktur als Fundament wirtschaftlicher Entwicklung

Die beiden Bauprojekte zeigen exemplarisch, welchen Stellenwert funktionierende Verkehrsinfrastruktur für die wirtschaftliche und logistische Leistungsfähigkeit Europas besitzt. Die PORR bringt sich mit technischer Expertise und Umsetzungskompetenz in Projekte ein, die auf Jahrzehnte hinaus prägend für die Verkehrsführung im Alpenraum bleiben.

Für die PORR Group (ISIN: AT0000609607) sind diese Aufträge nicht nur Referenzprojekte, sondern auch ein Fingerzeig auf die wachsende Bedeutung öffentlicher Infrastrukturinvestitionen im europäischen Raum.

----------

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

