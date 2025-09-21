DJ PTA-News: Aktien Global News: Hightech gegen die Wasserkrise - De.mem liefert ab und profitiert

Frankfurt (pta000/21.09.2025/07:25 UTC+2)

Die Botschaft aus Brüssel ist klar und unmissverständlich. Im Mai 2025 zieht die EU-Kommission die Reißleine und kündigt eine neue Wasserstrategie für Europa an. Ziel: Den Wasserverbrauch senken - und zwar flächendeckend. Privathaushalte stehen dabei genauso im Fokus wie Industrie und Landwirtschaft. Der Umgang mit der Ressource Wasser steht vor einem Paradigmenwechsel. Es geht nicht mehr nur um Umweltbewusstsein, sondern um handfeste Konsequenzen

Der Druck ist real. Dürren, fallende Grundwasserstände, kollabierende Ökosysteme - die Folgen des Klimawandels sind messbar und sichtbar. Umweltkommissarin Jessika Roswall bringt es auf den Punkt: Es brauche ein "Umdenken im Umgang mit der kostbaren Ressource". Und dieses Umdenken dreht sich nicht um Verzicht, sondern um Effizienz. Intelligente Aufbereitung, Rückgewinnung und alternative Nutzungssysteme rücken in den Vordergrund. Vor allem Technologien, die Wasserverluste reduzieren und bislang unerschlossene Quellen erschließen, stehen plötzlich auf den Listen der Entscheider ganz oben.

Membrantechnologie als Schlüssel zur Wassereffizienz

Die Zeit der Appelle ist vorbei. Technologisierung statt Symbolpolitik lautet die neue Devise. Der Fokus verschiebt sich - weg von politischem Idealismus hin zu pragmatischer Umsetzung. Das öffnet Spielräume für Anbieter, die konkrete Lösungen liefern. Dabei geht es nicht nur um ökologische Effekte, sondern auch um wirtschaftliche Relevanz. Denn Wasserverfügbarkeit wird zunehmend zum Standortfaktor - und zur unternehmerischen Herausforderung.

Ein Unternehmen, das sich hier positioniert hat, ist De.mem (ISIN: AU000000DEM4). Der australische Spezialist für dezentrale Wasseraufbereitung arbeitet mit modularen Membransystemen - flexibel anpassbar je nach Bedarf. Die technologische Bandbreite reicht von Ultrafiltration bis Membranbioreaktor. De.mem kombiniert die Technik mit einem Geschäftsmodell, das auf langfristige Einnahmen ausgelegt ist: Build, Own, Operate. Das Unternehmen baut nicht nur Anlagen, sondern betreibt sie auch selbst. Kunden zahlen für den Betrieb - nicht für den Bau. Das senkt Einstiegshürden und schafft wiederkehrende Erlöse.

Kompakte Technik von De.mem im alpinen Einsatz

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt ein Projekt in New South Wales in Australien. Im Selwyn Snow Resort betreibt De.mem eine Membranbioreaktor-Anlage - untergebracht in zwei 40-Fuß-Containern. Die eingesetzte Hohlfasermembran-Technologie bereitet das Abwasser des Resorts so auf, dass es für die künstliche Schneeproduktion genutzt werden kann. Der Kreislauf ist geschlossen. Die Anlage funktioniert auch bei extremen Wetterbedingungen. Betrieb und Wartung übernimmt De.mem selbst. Ein funktionierendes Beispiel für den technischen Umbau im Wassersektor - mit klarer Doppelfunktion: ökologisch und wirtschaftlich.

Australien als Technologiemotor im Wassersektor

Während Europa noch an der Strategie feilt, läuft in Australien die Umsetzung längst. Der Kontinent gilt seit Jahren als Schrittmacher in Sachen Wassertechnologie. Die Gründe liegen auf der Hand: Wasserknappheit ist dort Alltag. Unternehmen wie De.mem (ISIN: AU000000DEM4) bauen auf dieser Erfahrung auf. Die Technik ist erprobt, die Systeme sind skalierbar.

Weltweit steigt das Interesse an geschlossenen Wasserkreisläufen. Denn Ressourcennutzung endet nicht mehr am Abflussrohr. Nachhaltigkeit bedeutet heute Rückführung, Verwertung und Reduktion in einem geschlossenen System. Wasser wird damit zur strategischen Ressource - unabhängig von Konjunktur, Marktzyklen oder geopolitischer Lage. Technologien, die diese Logik abbilden, gewinnen an Bedeutung. Und mit ihnen die Unternehmen, die sie liefern.

