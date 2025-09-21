Die globale Mobilitätswende nimmt Fahrt auf. Davon profitiert ein hochspezialisierter Technologiewert, der den öffentlichen Nahverkehr weltweit effizienter und nachhaltiger machen soll. Das Unternehmen verfügt über ein einzigartiges Produktportfolio, das nahezu sämtliche Anforderungen des ÖPNV abdeckt, und steht damit auf der Poleposition für weitere Top-Deals. Der Auftragsbestand liegt auf Rekordniveau. Zusätzliche Wachstumstreiber könnten die Kursfantasie jetzt weiter beflügeln.Weltweit planen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär