Unterföhring (ots) -Perfekter Auftakt in die neue Staffel: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf spielen am Samstag zur Prime Time mitten im Ruhrpott live aus dem Binnenhafen in Duisburg "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Ihre Mitspieler:innen? Rund 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauer, die dem Live-Aufruf am Samstagabend spontan nachkommen und die mobile ProSieben-Quizshow besuchen."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" gewinnt am Samstag souverän die Prime Time. Die mit dem Deutschen Fernsehpreis 2025 ausgezeichnete Show begeistert mit herausragenden 15,5 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Ein sehr guter Start in die Volljährigkeit: Fabio aus Bielefeld setzt sich an seinem 18. Geburtstag erfolgreich in der Finalrunde gegen seine Mitspielerinnen durch und gewinnt 90.000 Euro. Weitere 10.000 Euro erspielt sich am Samstagabend Schalke-Fan Andreas in einer Bonusrunde.Schon am kommenden Samstag (20:15 Uhr, ProSieben) geht ESGQ weiter - live und irgendwo in Deutschland. Wo? Das weiß dieses Mal nur der verantwortliche Location-Scout Klaas Heufer-Umlauf."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - samstags, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 21.09.2025 (vorläufig gewichtet)