Gegen diese Aktien wird an der Wall Street aktuell besonders stark gewettet. Dabei kann eine hohe Short-Quote sowohl ein Warnsignal als auch eine Chance auf hohe Renditen binnen kurzer Zeit darstellen. Wenn Aktien stark leerverkauft sind, dann ist das in erster Linie ein deutliches Warnsignal an Investoren. Denn in aller Regel wetten Leerverkäufer nicht umsonst stark gegen Unternehmen, sondern tun das, weil diese massiv überbewertet sind oder die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de