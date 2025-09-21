Silbermarkt im Aufschwung: Die Wachstumsperle im globalen Silbersektor

Anzeige / Werbung

Für Investoren, die in den nächsten Monaten auf ein wachstumsstarkes Silberinvestment setzen möchten, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, Vizsla Silver ganz oben auf die Watchlist zu setzen

Liebe Leserinnen und Leser,

der Silbermarkt zählt zu den dynamischsten Bereichen der Rohstoffwelt: Er verbindet die Funktion als "sicherer Hafen" für Investoren mit einer hohen industriellen Bedeutung, etwa in der Elektronik oder der Solarbranche. Die Preisentwicklung wird von vielen Faktoren beeinflusst - von Fördermengen über Nachfrageimpulse bis hin zu globalen Konjunktur- und Technologietrends. Gerade weil Silber eine höhere Volatilität als Gold aufweist, eröffnen sich spannende Chancen für Anleger, die von den Entwicklungen im Markt profitieren möchten.

In diesem Umfeld positioniert sich Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) als vielversprechendes Unternehmen mit Fokus auf Exploration und Entwicklung hochwertiger Silberprojekte. Mit einer klaren Wachstumsstrategie und Projekten in attraktiven Förderregionen bietet Vizsla Silver Investoren die Möglichkeit, direkt am Potenzial des Silbermarktes zu partizipieren.

Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) steht an einer Weggabelung: institutionelle Finanzierung, ein laufender Testbetrieb im hochgradigen Copala und gleichzeitig eine aggressive Exploration mit klaren Entdeckungszielen.

Finanzierung von 220 Mio. USD und Fahrplan zur Produktion

Die kürzlich abgeschlossene Projektfinanzierung über rund 220 Mio. US-Dollar (unter Beteiligung von Macquarie) enthebt Vizsla eines der größten Ausführungsrisiken: die Kapitalisierung. In Kombination mit Barmitteln im Unternehmen schafft das Paket die Basis, um die Entwicklung in den nächsten Jahren zügig voranzutreiben.

Macquarie verfügt über fundiertes Know-how bei der Strukturierung der Projektfinanzierung für groß angelegte Bergbauerschließungen und stärkt Panuco als weltweit anerkanntes, finanzierbares Asset. Mit diesem Fremdfinanzierungsmandat kommen wir dem Risikoabbau von Panuco in die Produktion einen Schritt näher. Ihre Unterstützung spiegelt die außergewöhnliche Qualität von Panuco und die Fähigkeit unseres Teams wider, Ergebnisse zu liefern. Zusammen mit der aktuellen Liquiditätslage des Unternehmens wird erwartet, dass diese Kreditfazilität das Projekt Panuco bis hin zur ersten Silberproduktion vollständig finanzieren wird, und wir bleiben mit diesem und anderen wichtigen Meilensteinen zur Risikominderung fest im Zeitplan, was uns in die Lage versetzt, nahtlos in den Bau überzugehen.

Michael Konnert, Präsident und CEO von Vizsla Silver

Bohrprogramm: Umfang, Resultate und Fokus

Seit der Übernahme des Panuco-Projekts Ende 2019 hat Vizsla eine der intensivsten Bohrkampagnen im Silbersektor gefahren. Die Eckdaten:

Nahezu 400.000 Meter gebohrt in über 1.000 Bohrlöchern seit 2019.

In Spitzenjahren nahezu 100.000 Meter pro Jahr; im letzten Jahr reduzierte Aktivität (~37.000 m).

Für 2025 ein primär entdeckungsorientiertes Budget: über 20.000 Meter geplant, Kapazität auf vier Bohrgeräte erhöht.

Quelle Unternehmenspräsentation Vizsla Silver

Das Team hat massiv in die Infill-Bohrung im zentralen Copala-Bereich investiert: über 60.000 Meter gezielt, um Ressourcen in die höhere Kategorie (measured & indicated) zu übersetzen. Das Ergebnis ist handfest:

Eine aktualisierte Ressourcenschätzung mit einer Steigerung von 43% in den Kategorien measured + indicated.

in den Kategorien measured + indicated. Erstmals wurde eine measured-Ressource im hochgradigen Kernbereich von Copala ausgewiesen - ein bedeutender Vertrauensbeleg für die frühen Produktionsjahre.

Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) hat sein Landpaket konsequent konsolidiert: rund 40.000 Hektar in der Region entlang des San Dimas-Panuco-Korridors. Innerhalb des eigentlichen Panuco-Distrikts (~7.200?ha) identifizierte das Team über 150 Venen-Targets - allein etwa 140 Prospekts durch systematische Prospektion, LiDAR und Geochemie.

Nur ~30 dieser über 150 Targets wurden bisher gebohrt - das bedeutet: weniger als 20% Durchdringung.

Oberflächenproben: viele Anomalien über 200-500 g AgÄq (Silberäquivalent) - Hinweis auf District-weite Potenziale.

Quelle Unternehmenspräsentation Vizsla Silver

La Pipa & Animas: ein kürzlich bestätigter Entdeckungs-Katalysator

Frühe 2025-Ergebnisse brachten eine neue hochgradige Venenentdeckung im zentralen District-Bereich: La Pipa in der Animas-Zone. Die Bedeutung:

Animas ist ein 7 km langes Venen-System, historisch intensiv oberflächlich abgebaut (nur bis ~100-200 m Tiefe).

Die jüngsten Bohrungen trafen auf Mineralisierung ≈200 m unter den historischen Stollen - ein klassisches Zeichen für "telescoping" bzw. wiederholte hochgradige Schüsse in tieferen Abschnitten.

Die Potenz für einen zweiten, bedeutenden Mineralisierungs-Zentrum ist damit real und testbar.

Wie Vizsla gezielt neue Zentren identifiziert (Methodenmix)

Die Exploration baut nicht auf Zufall, sondern auf einem datengetriebenen Methodenkoffer:

Systematische Prospektion und Gesteins-Geochemie.

LiDAR-Geländemodelle zur Entdeckung historischer Stollen und für die Strukturanalyse.

Multispektrale Satellitenbilder und TerraSpec-Alterationsmapping (Alterationsmineralogie).

Geophysik: bodengestützte EM-Survey (Ground EM) wurde abgeschlossen; die Boden-Anomalien werden jetzt vor Ort verfolgt.

Kommend: großflächige Luft-EM (Airborne EM) über das gesamte Anwesen zur Gebietsanalyse.

Vizsla fährt ein bewusstes Zwei-Spur-Modell:

Projekt 1 - Entwicklung: Fokus auf Copala-Napoleon. Testabbau läuft, ein Stollen (Decline) wird vorangetrieben, um das hochgradige Material früh zu fördern.

- Entwicklung: Fokus auf Copala-Napoleon. Testabbau läuft, ein Stollen (Decline) wird vorangetrieben, um das hochgradige Material früh zu fördern. Projekt 2 - Exploration: Discovery-orientiertes Programm zur Identifikation eines weiteren mineralisierten Zentrums, das das Projektvolumen signifikant erweitern würde.

Die Explorationsarbeit beeinflusst direkt die Minenplanung: das Geoteam liefert geotechnische Bohrlochdaten, Beiträge zur Reservenrevision, Mapping und Rampensampling sowie ergänzende Infield-Bohrungen zur Reduzierung von Unsicherheiten in den ersten Jahren des Produktionsplans.

Für Investoren stehen in den kommenden Monaten mehrere potenzielle Kurstreiber an, die sowohl kurzfristig für spannenden Newsflow als auch mittelfristig für handfeste Wertschöpfung sorgen können:

Bohrergebnisse aus La Pipa/Animas - entscheidend für die Erweiterung der Entdeckung oder die Verbreiterung der hochgradigen Schüsse.

Resultate der Ground-EM-Programme - sie zeigen, ob die ersten Ziele weiteres Explorationspotenzial freilegen.

Start der geplanten airborne-EM - diese detaillierte Kartierung könnte neue, hochrangige Targets auf den Plan bringen.

Feasibility-Studie (geplant zum Jahresende) - wichtige Grundlage für Ressourcen-Updates und die nächste Entwicklungsphase.

Fortschritte beim Testabbau am Decline - frühe Produktionsdaten und Metallgehalte liefern erste Hinweise auf künftige Cashflows.

Wer diese Meilensteine im Auge behält, kann die entscheidenden Impulse für den Unternehmenswert rechtzeitig erkennen.

Was Vizsla auszeichnet, ist die Kombination aus:

Hochgradigen Ressourcen (Copala-Kern), die frühe, lukrative Förderjahre ermöglichen.

Einer umfangreichen District-Scale Pipeline (150+ Targets), die echte Entdeckungshebel bietet.

Solider Finanzierung (220 Mio. $), die es erlaubt, Entwicklung und parallele Exploration zu finanzieren.

Erprobten modernen Tools (LiDAR, TerraSpec, EM, Multispectral), die die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen.



Wir sind überzeugt, dass es sehr wahrscheinlich ist, ein weiteres mineralisiertes Zentrum zu finden, ähnlich dem, dass wir in Copala haben.

Jesus Velador, VP Exploration

Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) liefert die seltene Kombination: ein nahes Produktions-Story (Testabbau, Decline) UND bedeutendes Upside-Explorationspotenzial auf District-Skala. Die 220-Mio.-$-Finanzierung verringert Ausführungsrisiken, die Infill-Bohrungen bei Copala erhöhten die Ressourcenkategorien deutlich (+43% in measured + indicated), und die laufende, ausgeweitete Exploration zielt darauf ab, das Projektvolumen durch einen zweiten mineralisierten Kern zu vervielfachen.

Für risikobereite Investoren ist das Szenario klar: frühe Cash-Flow-Perspektive trifft auf echtes Discovery-Upside. Beobachten Sie die nächsten Bohrresultate aus La Pipa/Animas, die Ground-EM-Follow-ups und die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie gegen Jahresende - sie werden die Weichen für die nächste Bewertungsrunde stellen.

Vizsla Silver - Die Wachstumsperle im globalen Silbersektor

Vizsla Silver (ISIN CA92859G6085 | WKN A40EG3) zählt zu den spannendsten Aufsteigern im globalen Silbersektor. Mit einem der größten Primär-Silberprojekte weltweit, einer soliden Ressourcenschätzung, einer klaren Entwicklungsstrategie und einem erfahrenen Managementteam präsentiert sich das Unternehmen als erstklassige Investmentchance.

Die Kombination aus überzeugenden Kennzahlen, starker Finanzierung und nachhaltigem Wachstum macht Vizsla Silver zu einem attraktiven Kandidaten für Anleger, die vom dynamischen Silbermarkt profitieren wollen.

Besonders der Panuco-Distrikt verspricht enormes Potenzial: Anstehende Meilensteine könnten nicht nur für frischen Newsflow sorgen, sondern auch das Kursziel nachhaltig nach oben verschieben.

Für Investoren, die in den nächsten Monaten auf ein wachstumsstarkes Silberinvestment setzen möchten, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, Vizsla Silver (ISIN CA92859G6085 | WKN A40EG3) ganz oben auf die Watchlist zu setzen - und sich die Chance auf die kommende Silber-Rallye zu sichern.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.vizslasilvercorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

