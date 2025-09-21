Bei einer ersten kurzen Testrunde durch den Münchner Stadtverkehr überzeugte der Deepal S05 mit seiner ausgewogenen Fahrwerksabstimmung und einer guten Dämmung. Im reduzierten und sauber verarbeiteten Cockpit kommt Tesla-Feeling auf. In Kombination mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und sieben Jahren Garantie hat das Kompakt-SUV auch hierzulande das Zeug zum Erfolgsmodell. Mit Changan wagt einer der ältesten Autobauer Chinas den Sprung in Richtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
