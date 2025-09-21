© Foto: adobe.stock.com

Der Fed-Termin brachte nicht die gefürchteten Verwerfungen. Vielmehr könnte der leichte Rücksetzer, der im Anschluss an den Termin bei Gold zu beobachten war, die Basis für einen goldenen Herbst gelegt haben.Fed stellt die Weichen für Gold und die anderen Edelmetalle Unmittelbar nachdem die Entscheidungen der Fed und ihre Projektionen bekannt wurden, setzten Gold und auch Silber zurück. Dabei kam der Goldpreis nicht dramatisch unter die Räder, wie im Vorfeld durchaus zu befürchten war, dennoch deutlich. Der Rücksetzer nahm nur schleppend Fahrt auf und spielte sich zudem oberhalb von 3.600 US-Dollar ab. Somit bestand keine Gefahr, dass er Momment entwickeln könnte. Ganz im Gegenteil. Rasch …