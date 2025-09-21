Wochenausblick - US-Wirtschaftsdaten im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Montag startet gediegen mit dem Verbrauchervertrauen aus der Eurozone. Davon abgesehen, bleiben die Märkte voraussichtlich ruhig. Handelt es sich dabei nur um die Ruhe vor dem Sturm?









Dienstag:



Am Dienstag werden von S&P Global und der Hamburg Commercial Bank zahlreiche Daten zum Einkaufsmanagerindex für das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, die gesamte Eurozone und die USA veröffentlicht. Dabei liegt der Fokus auf Dienstleistungen und die Industrie. Auf der unternehmerischen Seite wird Micron Technology über seine Quartalszahlen berichten. Die Aktie des Halbleiterherstellers ist allein im vergangenen Monat um rund 35 Prozent gestiegen. Das Pendant zu Micron Technology ist am Dienstag der Reiseanbieter TUI. Sie veröffentlichen statt Quartalsergebnissen lediglich ein Buchungsupdate. Die Aktie von TUI ist im vergangenen Monat um bereits über 11 Prozent gefallen, sodass eine mögliche Erholung Hoffnung schaffen könnte.





















Mittwoch:



Zum Bergfest wird es nochmals aus Deutschland Neuigkeiten geben: Das ifo Institut wird den neuesten Indexstand zum Geschäftsklima bekanntgeben. In Australien wird unterdessen der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Ebenfalls werden die Unternehmen Cintas Corporation und Uranium Energy Corp. ihre Quartalszahlen offenlegen.











Donnerstag:



Zum Donnerstag erreicht die Woche mit der Veröffentlichung wichtiger ökonomische Daten aus den USA ihr Hoch: Bruttoinlandsprodukt, Kernindex persönlicher Konsumausgaben, Auftragseingänge für langlebige Güter. Alle drei geben unterschiedliche und bedeutungsvolle Einblicke in die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft und auch die Erwartungen der Bevölkerung. Die Wirkung dieser Neuigkeiten auf die Märkte könnte allerdings geringer ausfallen, weil es sich dabei nicht um Neuveröffentlichungen handelt. Auch auf unternehmerischer Seite wird es spannend. Costco, einer der größten Einzelhändler der USA, wird seine Bücher offenlegen. Auch andere Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Accenture und H&M veröffentlichen Unternehmensdaten.















Freitag:



Zum Wochenschluss werden ebenfalls US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Diesmal handelt es sich dabei um das persönliche Einkommen und die persönlichen Ausgaben. Beide Daten sind zusammen mit dem PCE-Index (Inflation) wichtige Faktoren für die Entscheidungen der Zentralbank Fed. Zudem wird die Universität Michigan Daten zur Verbraucherstimmung veröffentlichen. Auf unternehmerischer Seite wird es ruhig bleiben.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







