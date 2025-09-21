Carsten Stork: Baumwolle im Korrekturmodus - Saisonalität drückt auf die Kurse

Anzeige / Werbung

Carsten Stork analysiert die Entwicklung am Baumwoll-Markt

Die letzte Woche im 15-Minuten-Chart:

Baumwolle im Korrekturmodus - Saisonalität drückt auf die Kurse

Der Baumwolle-Future an der ICE US gab in der vergangenen Woche um 0,72% nach und beendete den Handel bei 66,30 US-Cent je Pfund. Zur Wochenmitte wurde im Hoch noch 67,77 Cent erreicht, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und die Notierungen bis Freitag schwächer tendierten.

Die Positionierungsdaten zeigen, dass das Managed Money seine Shorts zwar leicht reduziert hat, mit 42.649 Kontrakten aber weiterhin auf der Verkäuferseite steht. Fundamentale Impulse blieben zuletzt verhalten: die Exporte liegen unter dem Vorjahr, und die ICE-Bestände sind stabil.

Saisonal betrachtet befindet sich Baumwolle traditionell in einer schwächeren Phase, die meist bis Ende November anhält. Für Trader bedeutet das, dass kurzfristige Rücksetzer zum Marktbild dazugehören, auch wenn die längerfristige Perspektive im Lithiummarkt (ähnlich wie bei Softs insgesamt) konstruktiv bleibt.

Fazit:

Baumwolle befindet sich aktuell im Korrekturmodus. Die Saisonalität und die Positionierungsdaten mahnen zur Vorsicht, gleichzeitig bleibt die Chance bestehen, dass sich die Preise auf diesem Niveau stabilisieren. Für bestehende Longs heißt das: Ruhe bewahren, aber Augen offen halten, Baumwolle gehört seit Monaten zu den Langweilern unter den Soft-Commodities.

Enthaltene Werte: XD0002742068