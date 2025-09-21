Carsten Stork: Lithium bleibt volatil - Diese Aktie trotzdem mit bullischem Rebound

Anzeige / Werbung
Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert Albermale und Lithium
Die letzte Woche im 10min Chart:
Lithium bleibt volatil - Albemarle trotzdem mit bullischem Rebound
Albemarle Corp., eine australische Lithium-Aktie in unserem Portfolio, zeigte sich in der vergangenen Woche von ihrer starken Seite. Die Aktie gewann 7,82% und kletterte am Freitag im Hoch bis auf 83,86 AUD, bevor sie die Woche bei 81,87 AUD beendete. Damit konnten die Verluste der Vorwoche fast vollständig wettgemacht werden.
Der Verlauf von Lithium bleibt allerdings volatil. Verzögerungen im chinesischen Minensektor und die Unsicherheit über den globalen Angebotsaufbau sorgen für Schwankungen, während die Nachfrage aus der Elektromobilität und Energiespeicherung langfristig robust bleibt. Aus charttechnischer Sicht wirkt der jüngste Rebound wie eine Bodenbildung, die sich auch fundamental mit einer Stabilisierung des Lithiumpreises deckt.
Minenaktien, jetzt einsteigen? Mein Kollege Dr. Riedl hat die ultimative Minen-Aktien-Liste für Sie zusammengestellt. Und seine beiden Top-Favoriten sind auch dabei. Einfach hier kostenlos herunterladen.
Fazit:
Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir im Lithium-Markt einen Boden gefunden haben. In diesem Umfeld bleibt Albemarle einer der bevorzugten Plays im Sektor - solide aufgestellt, global diversifiziert und als Marktführer mit Hebel auf eine langfristig wachsende Nachfrage.
Enthaltene Werte: US0126531013,US0126532003
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)