Carsten Stork: Lithium bleibt volatil - Diese Aktie trotzdem mit bullischem Rebound

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert Albermale und Lithium

Die letzte Woche im 10min Chart:

Lithium bleibt volatil - Albemarle trotzdem mit bullischem Rebound

Albemarle Corp., eine australische Lithium-Aktie in unserem Portfolio, zeigte sich in der vergangenen Woche von ihrer starken Seite. Die Aktie gewann 7,82% und kletterte am Freitag im Hoch bis auf 83,86 AUD, bevor sie die Woche bei 81,87 AUD beendete. Damit konnten die Verluste der Vorwoche fast vollständig wettgemacht werden.

Der Verlauf von Lithium bleibt allerdings volatil. Verzögerungen im chinesischen Minensektor und die Unsicherheit über den globalen Angebotsaufbau sorgen für Schwankungen, während die Nachfrage aus der Elektromobilität und Energiespeicherung langfristig robust bleibt. Aus charttechnischer Sicht wirkt der jüngste Rebound wie eine Bodenbildung, die sich auch fundamental mit einer Stabilisierung des Lithiumpreises deckt.

Fazit:

Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir im Lithium-Markt einen Boden gefunden haben. In diesem Umfeld bleibt Albemarle einer der bevorzugten Plays im Sektor - solide aufgestellt, global diversifiziert und als Marktführer mit Hebel auf eine langfristig wachsende Nachfrage.

