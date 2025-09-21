Carsten Stork: Gold auf Rekordkurs - Fed-Senkung zündet nächste Stufe! So weit kann es gehen

Anzeige / Werbung

Bei Gold ist noch einiges mehr drin. Wie Sie sich jetzt auftstellen sollten

Gold gewinnt auf Wochenbasis +1,07%.

Die letzte Woche im im 30min Chart:

Gold auf Rekordkurs - Fed-Senkung zündet nächste Stufe

Der Goldfuture legte in der vergangenen Woche um 1,07% zu und beendete den Handel bei 3.719,40 USD je Unze. Am Mittwoch wurde im Zuge der Fed-Sitzung ein neues Allzeithoch bei 3.744 USD markiert. Danach kam es zwar zu einem Rücksetzer mit einem Wochentief bei 3.660,50 USD am Donnerstag, doch bereits am Freitag konnte Gold die Verluste mehr als wettmachen und die Woche im Plus abschließen.

Die Story bleibt klar: sinkende Zinsen treiben den Goldpreis. Mit der Zinssenkung der Fed am Mittwoch und den Erwartungen an zwei weitere Schritte in diesem Jahr sowie einem weiter fallenden Zinsniveau bis 2026 bleibt der fundamentale Rückenwind stark. Unterstützt wird die Bewegung durch das Managed Money, das seine Long-Positionen zuletzt weiter ausgebaut hat und aktuell 266.410 Kontrakte hält - ein klar bullisches Signal.

Auch die Saisonalität spricht für weitere Zugewinne. Historisch steigt Gold bis Anfang/Mitte Oktober, ehe es in eine saisonale Korrektur bis Mitte November übergeht, bevor die Jahresendrallye einsetzt. Damit liegt Gold genau im Fahrplan und profitiert zusätzlich von geopolitischer Unsicherheit und anhaltender Nachfrage der Zentralbanken.

Minenaktien, jetzt einsteigen? Mein Kollege Dr. Riedl hat die ultimative Minen-Aktien-Liste für Sie zusammengestellt. Und seine beiden Top-Favoriten sind auch dabei. Einfach hier kostenlos herunterladen.

Fazit:

Gold bleibt in Bestform: rekordhohe Preise, bullische Positionierung, Rückenwind durch Zinssenkungen und eine starke Saisonalität. Kurzfristige Rücksetzer dürften eher Kaufgelegenheiten sein als Trendbrüche. Der Blick geht klar in Richtung weiterer Allzeithochs.

Enthaltene Werte: XD0002747026