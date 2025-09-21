Carsten Stork: Dollar-Index: Managed Money so bärisch wie seit 2021 nicht

Anzeige / Werbung

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Dollarindex

Der Dollarindex gewinnt auf Wochenbasis +0,07%.

Die letzte Woche im 30-Minuten-Chart:

Dollar-Index: Managed Money so bärisch wie seit 2021 nicht

Der Dollar-Index-Future legte in der vergangenen Woche leicht zu und schloss mit einem Plus von 0,07% bei 97,30. Dabei erlebte er eine volatile Handelswoche: Direkt nach der Fed-Sitzung am Mittwoch markierte er ein Wochentief bei 95,845, bevor er sich bis Freitag auf 97,305 erholen konnte.

Die COT-Daten zeichnen ein bemerkenswertes Bild. Das Managed Money hat seine Short-Positionen im Dollar-Index weiter massiv ausgebaut und hält nun netto 12.894 Kontrakte Short - die höchste bärische Positionierung seit Februar 2021. Das verdeutlicht, dass institutionelle Anleger klar auf eine Dollar-Schwäche setzen, im Einklang mit den Markterwartungen weiterer Zinssenkungen durch die Fed.

Auffällig ist, dass der Dollar trotz dieser extremen Positionierung nach der Fed-Sitzung kurzfristig Stärke zeigen konnte. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das Managed Money jede Erholung konsequent nutzt, um neue Short-Positionen aufzubauen. Damit bleibt die Tendenz eindeutig: die institutionellen Investoren erwarten einen weiter schwächeren Dollar.

Fazit:

Der Dollar-Index bleibt strukturell unter Druck. Die massive Short-Positionierung und die Aussicht auf fallende US-Zinsen sprechen klar für eine anhaltende Schwächephase. Kurzfristige Erholungen sind eher Gelegenheiten für den Positionsaufbau als Signale für eine Trendwende.

