Carsten Stork: Bundfuture an der 128er-Marke - darauf kommt es jetzt an!

Anzeige / Werbung
Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Anleihemarkt.
Der Bund Future verliert auf Wochenbasis -0,33%.
Die letzte Woche im 30min Chart:
Bundfuture an der 128er-Marke - Rally-Versuche bleiben fragil
Der deutsche Bundfuture, das Barometer für die 10-jährigen Bundesanleihen, verzeichnete in der vergangenen Woche das zweite Minus in Folge. Mit einem Rückgang um 0,33% schloss er bei 128,21 und damit erneut knapp oberhalb der psychologisch wichtigen 128er-Marke.
Im Wochenverlauf zeigte sich zunächst Stärke: Bis Mittwoch, kurz vor dem Fed-Meeting, konnte der Bundfuture noch auf 129,13 steigen. Doch wie schon in den Vorwochen wurde dieser Anstieg rasch abverkauft. Das Muster wiederholt sich: Sobald die Notierungen in den Bereich von 129 bis 130 vordringen, setzt massiver Verkaufsdruck ein, offenbar getragen von institutionellen Adressen, die in dieser Zone aktiv Positionen abbauen.
Damit bleibt das technische Bild angespannt. Auf der Unterseite ist die 128er-Marke von zentraler Bedeutung, während auf der Oberseite die Zone 129/130 weiter eine schwer überwindbare Hürde darstellt.
Minenaktien, jetzt einsteigen? Mein Kollege Dr. Riedl hat die ultimative Minen-Aktien-Liste für Sie zusammengestellt. Und seine beiden Top-Favoriten sind auch dabei. Einfach hier kostenlos herunterladen.
Fazit:
Der Bundfuture bleibt in einer heiklen Lage. Institutionelle Verkäufe verhindern bislang eine nachhaltige Erholung, und jeder Ausbruchsversuch über 129 wird konsequent abverkauft. Die 128er-Marke ist nun entscheidend - ein Bruch könnte den Weg für weitere Abgaben öffnen.
Enthaltene Werte: DE0009652644
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)