Carsten Stork: Bitcoin: Managed Money dreht wieder auf Long - das bedeutet...

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Bitcoin

Die letzte Woche im 30min Chart:

Bitcoin: Managed Money dreht erstmals seit April wieder auf Long

Der Bitcoin-Future beendete die Woche mit einem Minus von 1,19% bei 115.450 US-Dollar. Die Handelswoche war erneut von hoher Volatilität geprägt: Im Tief fiel der Kurs auf 114.635 US-Dollar, im Hoch am Donnerstag auf 118.295 US-Dollar. Der Sell-Off setzte schließlich am Freitag ein und drückte die Notierungen auf den Wochenschluss.

Trotz dieser Schwankungen bleibt das Umfeld für Bitcoin konstruktiv. Weitere Zinssenkungen der Fed stehen im Raum, und geopolitische Ereignisse wirken traditionell als zusätzlicher Treiber. Auffällig ist, dass das Managed Money in der vergangenen Woche erstmals von Short auf Long gedreht hat. Zwar handelt es sich bislang nur um eine kleine Netto-Long-Position, doch die Tendenz ist klar: Noch im Juli hielten die Spekulanten netto 2.486 Kontrakte auf der Short-Seite, jetzt signalisiert die Positionierung eine bullische Wende.

Auch statistisch spricht vieles für anhaltende Stärke: Historisch folgt auf ein starkes erstes Halbjahr beim Bitcoin oft ein ebenso starkes zweites. Diese Kombination aus positiven Saisonalitätsmustern, geldpolitischem Rückenwind und bullischer Positionierung eröffnet Chancen, dass die Kurse bis zum Jahresende weiter anziehen.

Fazit:

Der Rücksetzer zum Wochenschluss ist eher als Konsolidierung zu sehen. Mit dem Dreh des Managed Money ins Long-Lager, geldpolitischer Unterstützung durch erwartete Zinssenkungen und günstigen Halbjahresmustern spricht vieles dafür, dass Bitcoin in den kommenden Monaten Rückenwind behält.