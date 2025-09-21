Carsten Stork: Silber - Volatil, stark und nahe Jahreshoch

Anzeige / Werbung

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Silberpreis

Silber gewinnt auf Wochenbasis +1,51%.

Die letzte Woche im 30-Minuten-Chart:

Silber - Volatil, stark und nahe Jahreshoch

Der Silber-Future zeigte sich in der vergangenen Woche ausgesprochen volatil. Nach einem soliden Wochenauftakt markierte er am Dienstag mit 43,435 US-Dollar je Unze ein neues Jahres-Hoch. Während der Pressekonferenz von Jerome Powell kam es dann zu einem deutlichen Rücksetzer bis auf 41,48 US-Dollar, bevor sich der Markt wieder stabilisierte. Zum Wochenschluss ging Silber bei 43,365 US-Dollar aus dem Handel - nur knapp unter dem Jahreshoch, das am 16. September erreicht wurde. Damit summiert sich das Jahresplus auf eindrucksvolle 48,16 Prozent.

Fundamental bleibt die Lage bullisch. Die Aussicht auf weitere Zinssenkungen unterstützt Edelmetalle, und Silber profitiert zusätzlich von der starken Industrienachfrage. Besonders der Solarsektor treibt den Verbrauch: Laut einer Studie der Universität Gent könnte die Nachfrage aus der Photovoltaik bis 2030 auf bis zu 41 Prozent der weltweiten Produktion steigen. Der Markt scheint diesen Trend zunehmend einzupreisen.

Auch die Positionierung der Spekulanten ist positiv. Das Managed Money hält mit 51.538 Kontrakten weiterhin robuste Long-Bestände. Einziger Wermutstropfen ist die Saisonalität: Statistisch neigt Silber dazu, bis Anfang bis Mitte November schwächer zu tendieren, bevor es in die Jahresendrally übergeht.

Fazit:

Trotz kurzfristiger Rückschläge bleibt die Story intakt. Starke Nachfrage, solide Positionierungen und die geldpolitische Fantasie sprechen für weiter steigende Kurse - auch wenn die Saisonalität vorübergehend für Gegenwind sorgen kann.

