Carsten Stork: Platin verteidigt die 1.350er-Marke - Zinssenkungsfantasie gibt Auftrieb

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Platin-Markt
Auf Wochenbasis ein Plus von +1,16%.
Die letzte Woche im 30-Minuten-Chart:
Platin verteidigt die 1.350er-Marke - Zinssenkungsfantasie gibt Auftrieb
Der Platin-Future legte in der vergangenen Woche um 1,16 Prozent zu und schloss am Freitag bei 1.419 US-Dollar je Unze. Die Woche war von deutlichen Schwankungen geprägt: Während der Pressekonferenz von Jerome Powell am Mittwoch fiel der Kurs kurzzeitig auf ein Tief von 1.354 US-Dollar, erholte sich jedoch rasch und machte die Verluste bis Freitag vollständig wett. Offenbar profitierte Platin von der Aussicht auf sinkende Zinsen, die die Attraktivität von Edel- und Industriemetallen insgesamt stützen.
Bei den COT-Daten zeigt sich, dass das Managed Money leicht länger gegangen ist. Mit aktuell 15.203 Kontrakten netto long bleibt die Positionierung konstruktiv und signalisiert Vertrauen in die Nachfrage.
Saisonal verläuft Platin tendenziell bis Ende Oktober leicht aufwärtsgerichtet, bevor im November eher Gegenwind aufkommt. Ab Dezember setzt sich dann historisch häufig eine kräftigere Rally fort.
Fazit:
Platin zeigte in einer von Zinspolitik geprägten Woche Stärke und konnte sich von einem markanten Rücksetzer erholen. Solange die Unterstützung durch die geldpolitische Fantasie anhält und die Positionierungen stabil bleiben, spricht die Ausgangslage für ein freundliches Bild in den kommenden Wochen.
