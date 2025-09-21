Carsten Stork: Zucker: Schwäche hält an - Saisonalität und COT-Daten geben Hoffnung

Anzeige / Werbung
Die Profis posoitionieren sich um. Ist das ein gutes Signal?
Auf Wochenbasis ein Minus von -2,12%.
Die letzte Woche im 10-Minuten-Chart:
Sugar: Schwäche hält an - Saisonalität und COT-Daten geben Hoffnung
Der Zuckerfuture verlor in der vergangenen Woche 2,12% und schloss bei 16,18 US-Cent je Pfund. Am Donnerstag fiel der Preis im Tief bis auf 15,89 US-Cent und markierte damit ein neues 4,25-Jahres-Tief. Zwar konnte sich der Markt zum Wochenschluss etwas stabilisieren, insgesamt bleibt die Performance jedoch schwach.
Ein Lichtblick sind die COT-Daten: Die Netto-Short-Positionierung des Managed Money ist von 139.610 Kontrakten auf 106.344 deutlich zurückgegangen. Diese Bereinigung der spekulativen Short-Seite ist ein bullisches Signal, da es den Druck auf weitere Verkäufe reduziert und Spielraum für Short-Eindeckungen eröffnet.
Hinzu kommt die Saisonalität: Ab dem 25. September beginnt historisch betrachtet eine starke Phase, die meist bis Anfang/Mitte November anhält. Wenn sich dieses Muster auch in diesem Jahr bestätigt, könnte Zucker aus der aktuellen Schwächephase heraus eine Erholung starten.
Fazit:
Fundamentale Überhänge durch hohe brasilianische Produktion und mögliche Exportoffensiven Indiens bleiben belastend. Doch die deutliche Verringerung der Short-Positionen und die günstige saisonale Phase eröffnen Chancen für eine technische Gegenbewegung. Die kommende Woche dürfte zeigen, ob der Markt das positive saisonale Signal aufgreift.
