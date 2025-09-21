Carsten Stork: WTI Crude Oil: Spekulanten so skeptisch wie seit 2010 nicht mehr

Anzeige / Werbung

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Ölpreis

Der WTI gewinnt auf Wochenbasis +0,08%.

Die letzte Woche im 30-Minuten-Chart:

WTI Crude Oil: Spekulanten so skeptisch wie seit 2010 nicht mehr

Der WTI Crude Oil Future legte in der vergangenen Woche nur minimal um 0,08% zu und schloss bei 62,36 US-Dollar je Barrel. Zunächst profitierte der Markt von geopolitischen Unsicherheiten: Bis Dienstagabend stiegen die Preise auf ein Wochenhoch von 64,39 US-Dollar. Danach kippte die Stimmung allerdings, da die EIA-Lagerbestandsdaten deutlich höhere Vorräte auswiesen als erwartet, was den Preis zurückdrückte.

Besonders bemerkenswert sind die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert und hält nur noch 98.709 Kontrakte. Damit ist die Netto-Long-Positionierung auf dem niedrigsten Stand seit September 2010 gefallen - ein historisch schwaches Signal für die spekulative Nachfrage nach Öl.

Saisonal befindet sich der Markt eigentlich in seiner stärksten Phase: Bis Mitte Oktober zeigen die saisonalen Muster traditionell steigende Preise. Erst zum Jahresende hin nimmt dieser Rückenwind ab, bevor häufig eine Abwärtsbewegung einsetzt.

Fazit:

Trotz saisonaler Stärke und geopolitischer Risiken bleibt WTI richtungslos. Die historisch niedrige Long-Positionierung der Spekulanten zeigt, wie gering das Vertrauen aktuell ist. Sollte es dennoch zu einem saisonalen Anstieg kommen, könnte dieser durch Short-Eindeckungen beschleunigt werden - fundamental bleibt das Bild aber angeschlagen.

Enthaltene Werte: XD0002745517,XC0007924514