Hot Stocks: KW 38 / 2025 - Halbleiter-Aktien!

Halbleiter-Aktien im KI-Boom - warum Nvidia, ASML & Co. durch die Decke gehen!

Die jüngsten starken Kursentwicklungen bei den Halbleiterwerten sind kein Zufall, sondern das Ergebnis eines gemeinsamen Musters: Eine extrem hohe Nachfrage aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) hat die Erwartungen des Marktes bei den jüngsten Quartalsberichten deutlich übertroffen. Dieser sogenannte "Erwartungs-Beat" ist ein starker Katalysator für Kursgewinne.

Ein solch steiler Kursanstieg birgt jedoch auch Risiken. Viele der Halbleiter-Aktien sind in kurzer Zeit stark gestiegen und aus technischer Sicht "überkauft". Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen oder einer Konsolidierung kommt. Die Sektorstärke zeigt, dass die Technologiegiganten, die das Fundament der digitalen Ära bilden, weiterhin immense Wachstumschancen haben.

Intel (INTC)

Intel, ein weltweit führender Hersteller von Mikroprozessoren und anderen Halbleitern, hat kürzlich eine historische strategische Allianz mit dem Rivalen Nvidia geschmiedet. Die Kooperation beinhaltet eine Beteiligung von Nvidia an Intel in Höhe von 5 Milliarden Dollar, was eine Zeitenwende im Tech-Sektor markiert. Im Rahmen dieser Partnerschaft wollen beide Unternehmen ihre Stärken bündeln, um gemeinsam Hardware für Rechenzentren und PCs der nächsten Generation zu entwickeln. Die Nachricht löste an der Börse eine euphorische Reaktion aus.

Nvidia (NVDA)

Nvidia ist ein weltweit führender Entwickler von Grafikprozessoren (GPUs) und dominiert den Markt für Chips für künstliche Intelligenz (KI), Rechenzentren und Gaming. Das Unternehmen profitiert massiv vom globalen KI-Boom und lancierte kürzlich neue Hochleistungs-Chips wie den Blackwell B200, um seine Marktführerschaft weiter auszubauen. Aktuelle Unternehmensnachrichten fokussieren sich auf die jüngst bekanntgegebene, historische strategische Partnerschaft mit dem Konkurrenten Intel, die eine 5-Milliarden-Dollar-Beteiligung umfasst. Wie im Chart zu sehen ist, verzeichnet die Nvidia-Aktie eine beispiellose Rallye, angetrieben durch die enorme Nachfrage nach KI-Hardware und die unangefochtene Marktstellung des Unternehmens. Trotz der sehr hohen Bewertung könnten sich bei einem starken Rücksetzer Chancen für langfristig orientierte Anleger ergeben.

Micron Technology (MU)

Micron Technology ist ein führender amerikanischer Hersteller von Computer-Speicherchips, insbesondere DRAM und NAND-Flash-Speicher, die in PCs, Rechenzentren und mobilen Geräten verbaut sind. Das Unternehmen profitiert aktuell massiv von der starken Nachfrage im KI-Sektor, die den Bedarf an High-Bandwidth Memory (HBM), einer speziellen Speicherart für KI-Anwendungen, antreibt. Wie im Chart zu sehen ist, erlebte die Micron-Aktie einen extrem starken Kurssprung. Chancen könnten sich bei einem Rücksetzer ergeben, da die Aktie trotz des positiven Trends aufgrund der zyklischen Natur der Speicherindustrie volatil bleiben kann.

ASML Holding (ASML)

Am 8. September 2025 gab ASML eine historische strategische Partnerschaft mit dem führenden KI-Unternehmen Mistral AI bekannt, verbunden mit einer Investition von 1,3 Milliarden Euro. Diese Nachricht wurde vom Markt sehr positiv aufgenommen, da sie ASMLs Position im KI-Sektor stärkt und die Integration von KI in die Produktionstechnologie des Unternehmens signalisiert. In den Tagen danach folgte ein deutlicher Kurssprung. Ein weiterer Treiber war die positive Neubewertung durch Analysten. So hob beispielsweise am 18. September die Bank of America das Kursziel für ASML von 724 Euro auf 941 Euro an, was eine direkte Reaktion auf die strategische Partnerschaft zwischen Intel und Nvidia war. Analysten argumentierten, dass ein wettbewerbsfähigeres Intel zu einer höheren Nachfrage nach ASMLs fortschrittlichen EUV-Maschinen führen würde.

LAM Research (LRCX)

LAM Research, ein führender Hersteller von Halbleiter-Produktionsanlagen, spezialisiert sich auf komplexe Systeme zur Ätzung und Abscheidung von Materialschichten auf Siliziumwafern. Wie im Chart zu sehen ist, erlebte die LAM Research-Aktie in jüngster Zeit einen starken Anstieg. Chancen könnten sich bei einem Rücksetzer ergeben, da die Aktie in der zyklischen Chip-Industrie weiterhin Volatilität aufweisen kann.

Tagescharts vom 19.09.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.09.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in ASML und NVDA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.