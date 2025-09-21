© Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand - Eibner-Pressefoto

Der DAX verzeichnete seit Jahresbeginn ein starkes Plus von über 18 Prozent. Doch nicht alle Firmen sind dabei im Aufwärtstrend. Als Top-Aktien stehen die Unternehmen Rheinmetall, Commerzbank, Siemens Energy, Heidelberg Materials und Deutsche Bank in diesem Jahr bisher im Rampenlicht - sie sind dabei der Hauptantreiber für den bisherigen Erfolg des DAX in diesem Jahr. Doch wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Diese Unternehmen haben bisher enorm underperformt und wollen in den letzten Monaten alles daran setzen, ihre Krise zu beenden: Porsche AG: Porsche musste aufgrund von US-Importzöllen und einer schwächelnden Nachfrage in China einen Kursrückgang von über 25 Prozent hinnehmen. …