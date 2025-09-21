BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Gewährleistung der Sicherheit Deutschlands und Europas rückt aus Sicht von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär auch der Weltraum in den Fokus. Der "Rheinischen Post" sagte die CSU-Politikerin: "Gerade im militärischen Bereich zeigt sich, welch zentrale Rolle der Weltraum für unsere Sicherheit spielt. Man kann also sagen: Unsere Sicherheit wird auch im All verteidigt."

Bär betonte, es dürfe nicht passieren, "dass Europa außen vor bleibt - sei es bei der Erforschung des Mondes oder beim Umgang mit potenziellen Gefahren durch Asteroiden". Die Ministerin erklärte: "Wenn man beobachtet, wie der Weltraum derzeit neu erschlossen wird, wird deutlich, wie entscheidend unsere Unabhängigkeit in diesem Bereich ist - nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa." Die Alternative wäre, Daten von autoritären Regimen oder von einzelnen Tech-Milliardären zu beziehen - "sofern wir sie überhaupt erhalten".

Bär ist im Kabinett von Kanzler Friedrich Merz (CDU) für Forschung, Technologie und als erstes Kabinettsmitglied ausdrücklich auch für Raumfahrt zuständig. Im Bundeshaushalt für dieses Jahr stehen für den Bereich Raumfahrt rund zwei Milliarden Euro zur Verfügung./shy/DP/stw