Hacker haben am Wochenende den Anbieter des Check-in-Systems angegriffen und so gleich vier europäische Flughäfen zeitweilig lahmgelegt. Wer hinter dem Cyberangriff steckt, ist noch unbekannt. Das gehackte Unternehmen hat erst in der vergangenen Woche eine neue Zusammenarbeit mit der NATO bekanntgegeben. In der Nacht auf Samstag wurde ein Dienstleister für Systeme zur Passagierabfertigung Opfer einer Cyberattacke. Deshalb wurden am Samstag an vier europäischen Flughäfen - Berlin-Brandenburg BER, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
