Der SDAX zeigt sich dynamisch - gleich mehrere Titel konnten in den vergangenen sechs Monaten deutlich zweistellig zulegen. Wir stellen die zehn größten Gewinner im Überblick vor.Im SDAX finden sich zahlreiche deutsche Nebenwerte, die mit starken Kursentwicklungen auf sich aufmerksam machen. Gerade in den vergangenen sechs Monaten konnten einige Titel deutlich zulegen und zeigen damit eindrucksvoll die Dynamik des Index. Die Bandbreite der Gewinner reicht von Halbleiter- und Maschinenbauspezialisten über Chemie- und Autozulieferer bis hin zu Traditionsunternehmen aus der Druckindustrie. Wir stellen die zehn SDAX-Aktien mit der besten Performance im Überblick vor. PVA TePla Der Spezialist …