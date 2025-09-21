WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat auf Nachfrage eines Reporters den baltischen Staaten und Polen Beistand zugesagt, falls Russland weiter eskalieren sollte. Auf die Frage, ob er die Länder bei ihrer Verteidigung unterstützen würde, sagte Trump in Washington: "Das werde ich. Das werde ich."

Die Nato-Verbündeten wollen Anfang kommender Woche über eine von Estland gemeldete Luftraumverletzung durch russische Kampfjets beraten. Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags geben, wie ein Sprecher des Militärbündnisses auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Russland bestritt eine Luftraumverletzung.

Der Nato-Artikel 4 sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht. Estland hatte dies beantragt, nachdem drei russische Kampfflugzeuge Armeeangaben zufolge am Freitag unerlaubt in den Luftraum des EU- und Nato-Staats eingedrungen waren.

Außerdem hatte Polen am Freitagabend gemeldet, zwei russische Kampfjets hätten sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert und dabei eine Sicherheitszone über der Anlage verletzt. Sie hätten die Bohrplattform Petrobaltic in einer Flughöhe von 150 Metern angeflogen, hieß es. Zur Verletzung der Staatsgrenze sei es nicht gekommen./gei/DP/stw