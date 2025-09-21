Als der Asteroid 2024 YR4 Ende 2024 entdeckt wurde, stand eine mögliche Kollision mit der Erde im Raum. Jetzt scheint eher der Mond im Visier. Forscher:innen haben untersucht, welche Optionen es gibt, einen Einschlag zu verhindern. Der Ende 2024 entdeckte Asteroid 2024 YR4 könnte 2032 auf dem Mond einschlagen -Â mit der Wucht einer großen Atombombe. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt aktuell bei rund vier Prozent. Die Folge eines solchen Einschlags ...Den vollständigen Artikel lesen ...
