Die 4-Prozent-Regel gilt als Herzstück von FIRE. Doch Szenarien, Risiken und flexible Modelle zeigen: Finanzielle Freiheit ist kein starres Rechenmodell. Die Faszination von FIRE lebt nicht nur vom Traum nach Freiheit, sondern auch von der Klarheit einer simplen Formel. Der entscheidende Baustein ist die Entnahmeregel: Wie viel Kapital lässt sich jedes Jahr aus dem Depot entnehmen, ohne dass das Vermögen vorzeitig aufgezehrt wird? Die berühmte 4-%-Regel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE