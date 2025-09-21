Frankreich kämpft mit einer politischen Blockade und einem dramatischen Schuldenproblem, was zunehmend die Märkte beunruhigt. Kapitalmarktexperte Martin Lück analysiert für wO TV die Lage.Das Land hat ein Haushaltsdefizit von rund 6 Prozent des BIP und einen Schuldenstand von 114 Prozent, deutlich über den Maastricht-Kriterien. Trotz Reformversuchen unter der abtretenden Regierung von François Beru, die zum Beispiel Feiertage strich, fehlt es an einer breiten Akzeptanz für Einsparungen. Martin Lück von Macro Monkey erklärt, dass Frankreichs Versäumnisse bei tiefgreifenden Reformen nun zu höheren Zinsen führen. Die Finanzmärkte haben die Geduld verloren: Paris zahlt mittlerweile mehr für …Den vollständigen Artikel lesen ...
