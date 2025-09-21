JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Außenminister Gideon Saar hat die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Großbritannien, Kanada und Australien scharf verurteilt. "Die meisten Staaten der Welt haben bereits früher einen palästinensischen Staat anerkannt", sagte er nach Angaben seines Büros. "Das war natürlich ein Fehler. Aber jene Länder, die dies jetzt tun, nach dem 7. Oktober, unternehmen einen Schritt, der falsch ist, empörend und unmoralisch."

Einerseits sei es eine Belohnung für die islamistische Terrororganisation Hamas nach dem Massaker in Israel vor knapp zwei Jahren, sagte er. Gleichzeitig sei es auch eine Belohnung für die Palästinensische Autonomiebehörde, der Saar vorwarf, weiterhin den Terror zu unterstützen.

"Die Garantie dafür, dass kein palästinensischer Staat entsteht, ist letztlich der sehr heftige und breite Widerstand, der heute beim Volk in Israel existiert, das die Gefahren eines Terrorstaates im Herzen des Landes Israel gut verstanden hat", sagte Saar. "Daher wird die Zukunft des Landes Israel nicht in London oder Paris entschieden, sie wird hier, in Jerusalem, entschieden."

Israel werde weiterhin mit diplomatischen Mitteln dagegen kämpfen und habe dabei vor allem die USA als engsten Verbündeten an seiner Seite./le/DP/stw