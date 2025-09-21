München (ots) -Der Cottbusser Höhenflug, mit 3 ungeschlagenen Spielen am Stück, ist vorbei. Chilohem Onuoha sorgte per Doppelschlag 10 Minuten vor Schluss für den Verler Erfolg. Kurz darauf flog Nyameke Awortwie-Grant mit Gelb-Rot vom Platz. Für die Gastgeber ist es der dritte Sieg in Folge.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit der 3. Liga am Freitag ab 18.30 Uhr, wenn Energie Cottbus auf den VfB Stuttgart II trifft.SC Verl - Energie Cottbus 2:1Tobias Strobl, Trainer Verl: "Das 1:1 hat sich nicht angebahnt. Du hast nicht das Gefühl gehabt, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt's gleich! Aber das ist Fußball. Du probierst irgendwie Energie reinzubekommen. Die Mannschaft hat sich auch nicht aufgegeben. Dann kommen solche Momente. Eine kleine Anekdote: Chilo, wie wir ihn nennen, ist letzte Woche gar nicht reingekommen. Zwei defensivere Spieler sind als Stürmer reingekommen. Und das hat den Jungen schon ein bisschen mitgenommen. Jetzt hatten wir ein Gespräch. Und das ist Fußball. Vor zwei Tagen war alles scheiße und heute ist Sonnenschein. Das ist Wahnsinn. Und das hat er sich auch verdient. Mich freut es unfassbar für ihn."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MXNCYkczSU9hUjdWQUpiRTBzb3o4YkoyOEtaOVZJb3dVUFhBWnQrK3dxZz0=Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Ich glaube, dass wir dann nachlässig waren. Das geht mit einer kurz ausgeführten Ecke los. Wir hatten keine Zuordnung im Sechzehner. Dann steht er frei, trifft ihn gar nicht richtig - 1:1. Kurz darauf haben wir den Ball unter Kontrolle, aber doch nicht unter Kontrolle an der Mittellinie und verlieren ihn, wo wir den Ball ohne Gegnerdruck einfach nicht verarbeitet haben und verteidigen es dann auch nicht nach hinten. Dann hauen wir noch zweimal über den Ball und haben keine Zuordnung in der eigenen Box. Und in der Box musst du Zuordnung haben. Aber dieses Spiel haben wir nur selber verloren, weil wir nur nach der Halbzeit griffig waren. Der Matchplan wäre dann eigentlich komplett aufgegangen."...zu seiner Diskussion mit den Schiedsrichtern: "Ich hab mich nur gefragt - unser Spieler hat den Ball weggehauen - gelbe Karte und macht im ganzen Spiel ein Foulspiel und kriegt Gelb-Rot. Es gab eine Situation, alle haben aufgeschrien, Elfmeter. Mehrere sind der Meinung, dass der Ball an die Hand gegangen ist. Aber das konnte ich nicht 100 Prozent beurteilen. Es ging mir einfach nur um die Gelb-Rote Karte, ob es da nicht eine andere Bemessungsgrundlage geben könnte, dass ein Spieler der kein Foulspiel als Innenverteidiger macht - natürlich darf er den Ball nicht weghauen, das weiß ich auch, ist auch bestraft worden. Und in der letzten Aktion, wenn Engelhardt kurz vor dem eigenen Sechzehner so umgehauen wird, dann lass ich den Freistoß noch ausführen. Darum ging es. Aber der Schiedsrichter hat mit seinem Gespann eine gute Leistung gezeigt, nur bei der Gelb-Roten Karte. Es geht ja nur noch nach Regeln. Die Schiedsrichter haben auch keine Freiheiten mehr. Sie kriegen da Punkte abgezogen, sie kriegen da Punkte abgezogen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZkFHMGgxcEd1SGd2b0w3VkZvUmdoWlYwNk1MSHI2MFRUSWxieTQyL1dyQT0=Frauen-Bundesliga, 3. SpieltagMontag, 22.09.2025ab 17.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - RB LeipzigFrauen-Bundesliga, 4. SpieltagDienstag, 23.09.2025ab 17.45 Uhr: FC Bayern - RB Leipzigab 18.45 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Union BerlinMittwoch, 24.09.2025ab 18.45 Uhr: SGS Essen - 1. FC Köln, TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg, VfL Wolfsburg - SV Werder BremenDonnerstag, 25.09.2025ab 18.30 Uhr: Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurtab 18.45 Uhr: RB Leipzig - Hamburger SV3. Liga, 8. SpieltagFreitag, 26.09.2025ab 18.30 Uhr: FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart IISamstag, 27.09.2025ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München, Hansa Rostock - TSV Havelse, SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken, MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04, 1. FC Schweinfurt 05 - Alemannia Aachenab 16.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss EssenSonntag, 28.09.2025ab 13.15 Uhr: Jahn Regensburg - SC Verlab 16.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - SSV Ulmab 19.15 Uhr: Viktoria Köln - VfL OsnabrückPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6122038