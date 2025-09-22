Ethereums Zukunft liegt laut Vitalik in Low-Risk-DeFi

Vitalik Buterin, einer der führenden Mitbegründer von Ethereum, sieht die Zukunft für die Blockchain in Low-Risk-DeFi-Projekten. Zudem gibt er noch ein paar spannende Einblicke in nächsten vielversprechenden Entwicklungen. Lesen Sie nun den Beitrag, um nichts zu verpassen!

Haupteinnahmequelle von Ethereum soll Low-Risk-DeFi sein

Vitalik Buterin geht in seinem neuesten Beitrag auf die Spaltung der Krypto-Community ein. So würde es einerseits das Lager aus Befürwortern der Einnahmen einbringenden Diensten wie NFTs, Memecoins und spekulativen DeFi-Projekten geben. Andererseits kommen die Fans von Anwendungen hinzu, welche die ursprünglichen Ziele von Ethereum erfüllen.

Viele der DeFi-Dienste beschreibt Vitalik aufgrund von Bugs, Orakel-Risiken und weiteren Unbekannten als spekulativ und hochriskant. Hinzu kam die Gefahr, dass Projekte bei einer zu großen Nützlichkeit von der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde als ein Wertpapier eingestuft wurden.

Low-risk defi can be for Ethereum what search was for Googlehttps://t.co/6xIxCrOToQ - vitalik.eth (@VitalikButerin) September 20, 2025

Derweilen hat sich die Situation jedoch gewandelt, was vor allem auf die Wahl von Donald Trump und seiner kryptofreundlichen Regierung mit den förderlichen Gesetzen zurückzuführen ist. Darüber hinaus seien laut Vitalik bei den Protokollen die Risiken geringer und sie würden mittlerweile stabiler laufen.

Somit würde sich laut ihm ein robuster Kern aus Anwendungen herauskristallisieren, welcher von vielen sogar aufgrund der geopolitischen Risiken gegenüber den traditionellen Vermögenswerten bevorzugt wird. Genau diese weniger riskanten DeFi-Dienste sollen das Grundgerüst der Ethereum-Einnahmen darstellen, wie bei Google die Suchanfragen und die Werbung.

Low-Risk-DeFi soll die Zukunft sein und das ist zu erwarten

Langfristig können laut Vitalik dezentrale Blockchains in einer transparenten und automatisierten Weise das Finanzsystem besser abwickeln, als dies mit TradFi der Fall sei. Somit können Menschen aus der ganzen Welt Mainstream-Asset kaufen, halten und handeln, für die es bisher keine verlässlichen Möglichkeiten gab.

Die Blockchain-Technologie ermögliche allerdings keine höheren Renditen. Stattdessen könne sie die bestehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten global und bedingungslos verfügbar machen.

Von den Low-Risk-DeFi-Projekten würde auch Ethereum wirtschaftlich profitieren, da diese Projekte einen hohen Anteil ETH als Sicherheit hinterlegen und ein bedeutendes Volumen an Transaktionsgebühren verursachen.

Ethereum co-founder Vitalik Buterin said "low-risk DeFi" could become Ethereum's core application, similar to how search powers Google. He noted that DeFi protocols are now more secure, forming a stable core, and that low-risk DeFi (payments, savings, synthetic assets,… - Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 21, 2025

Bald rechnet Vitalik noch mit einigen neuen Anwendungsfällen für den Low-Risk-DeFi-Sektor. Dazu zählt er unter anderem reputationsbasierte und unbesicherte Krypto-Darlehen, welche mithilfe von dezentralen Identitäten ermöglicht werden.

Besonders spannend sind hingegen die InfoFi-Vorhersagemärkte für Hedging-Strategien zu nutzen. Schließlich könnte beispielsweise die Annahme einer Kursentwicklung von der Höhe des Leitzinses oder gar dem Beginn eines Krieges abhängen. Somit sind theoretisch noch deutlich komplexere Finanzprodukte und sogar Versicherungen möglich.

Ebenfalls großes Potenzial sieht Vitalik in der Expansion des Stablecoin-Marktes auf andere Fiatwährungen abseits des US-Dollars. Außerdem sind in dieser Hinsicht Währungskörbe, inflationsangepasste Coins, persönliche Token sowie Flatcoins ohne USD und mit Kopplung an etwa den Verbraucherpreisindex denkbar.

