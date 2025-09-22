21.196 % für ASTER-Kurs in 3 Tagen: Folgt erste eine steile Korrektur oder 4x?

Nachdem Aster erst vor 3 Tagen gestartet wurde, konnte der neue Coin bereits die Aufmerksamkeit der Krypto-Community an sich reißen und die Diskussionen in seiner Branche dominieren. Dies ist auch auf den astronomischen Kursanstieg zurückzuführen. Derzeit mehren sich jedoch die Warnzeichen, dass die Korrektur noch etwas weitergehen würde. Jedoch zeigt die Bewertung im Vergleich zu anderen Coins, dass noch jede Menge Spielraum besteht. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Beitrag.

Aster hängt andere Coins mit Kursplus von 21.196 % in 3 Tagen ab

Noch am gestrigen Tage hat die neue dezentrale Handelsplattform der Binance Smart Chain mit dem Namen Aster 58,27 % des Mindshares der dezentralen Krypto-Perpetuals erlangt und somit den derzeitigen Marktführer des dezentralen Krypto-Perp-Volumens Hyperliquid zumindest bei der Aufmerksamkeit in den Schatten gestellt.

Ähnlich spektakulär hat sich der ASTER-Kurs entwickelt, der allein am gestrigen Tage um 88 % an Wert gewann. Somit ist er seit seinem Start am 17. September von seinem von CMC genannten Launchpreis von 0,08879 USD bis auf sein Allzeithoch von 1,97 USD zeitweise um 21.196 % gestiegen.

Aster-Chart | Quelle: CMC

Insbesondere aufgrund des Engagements von Finfluencern konnte Aster schnell eine große Aufmerksamkeit erlangen, welche das FOMO sogar noch einmal vergrößert hat. Schließlich haben sich viele an den kometenhaften Kursanstieg von Hyperliquid erinnert, der innerhalb der vergangenen 12 Monate ein Plus von 1.220 % verzeichnen konnte.

Einen Erfolg konnte Aster auch beim 24-Stunden-DEX-Volumen verbuchen. So hat die Handelsplattform gestern Hyperliquid mit rund 43 Mio. USD übertroffen. Dadurch konnte das FOMO der Anleger noch einmal verstärkt werden.

Wird Aster nun noch größere Verluste erleiden und wann ist er fair bewertet?

$ASTER just plunged -15%!



Over 96% of the supply is held by only 6 wallets.



This level of concentration raises serious red flags, heavy whale control means extreme volatility & risk for regular holders.



What's really going on here? pic.twitter.com/30qQnRBoum - Tom Tucker (@WhatzTheTicker) September 21, 2025

Manche aus der Krypto-Community haben sich über die Aufteilung der ASTER-Coins Sorgen gemacht, da 4 Wallets 96 % der Gesamtversorgung kontrollieren. Somit befindet sich also nur ein Bruchteil der Umlaufversorgung von 1,65 Mrd. ASTER überhaupt als Liquidität an den zentralen und dezentralen Kryptobörsen (Free Float).

Hinzu kam ein Token-Unlock am 17. September in Höhe von 53,5 Mio. ASTER im Wert von aktuell 78,65 Mio. USD, was über einen Zeitraum von 80 Monaten monatlich wiederholt wird. Rechnet man den Free Float der 4 % handelbaren ASTER-Coins aus, so ergeben sich 49,5 Mio. USD, auf die ein monatlicher Verkaufsdruck von 78,65 Mio. USD kommt.

Token-Unlock-Plan für Aster | Quelle: CMC

Außerdem hat Hyperliquid mittlerweile bei dem 24-Stunden-DEX-Volumen wieder gegenüber Aster einen Vorsprung von 90 Mio. USD erlangt. Beim Perp-Volumen ist der Unterschied hingegen sogar noch größer, wobei es über die vergangenen 24 Stunden 2,05 Mrd. USD waren.

Darüber hinaus wurde von einem Wal berichtet, der sein gesamtes Portfolio-Vermögen verwendet haben soll, um den ASTER-Coin zu shorten. Nach so hohen Kursgewinnen und solchen schlechten Nachrichten haben einige Investoren ihre Gewinne mitgenommen, insbesondere, nachdem es zu der ersten Schwäche des Coins gekommen ist.

Mittlerweile notiert der ASTER-Kurs schon 27,53 % unter seinem Rekordhoch bei 1,42 USD und hat den wichtigen Boden bei 1,50 USD unterschritten, sodass noch weitere Verluste möglich sind. Basierend auf den aktuellen Gebühreneinnahmen wird ASTER mit 25 % des HYPER-Multiples bewertet, womit im aktuellen Marktumfeld noch 4x und somit eine VVM von 9,55 Mrd. USD und ein ASTER-Kurs von 5,76 USD fair wären.

ASTER und HYPE entwickeln eigene L1, aber HYPER Bitcoin-L2

Betrachtet man einmal die neuesten Trends, so entstehen immer mehr eigene Layer-1- und Layer-2-Blockchains, da die Betreiber oder Unternehmen einen größeren Anteil der Gewinne für sich behalten und eine freiere Verfügbarkeit über die Netzwerke haben wollen. Allerdings entfernen sie sich von dem Ideal, das Bitcoin zu einem der teuersten Assets gemacht hat.

Denn Blockchains stellen dezentrale Netzwerke dar, welche nicht nur von einer Entität kontrolliert werden, da somit Raum für Missbrauch geboten wird. Gerade durch ihren demokratischeren Ansatz erhalten die Chains ihre Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit, wobei diese bei Bitcoin aufgrund der Anzahl der Nodes am höchsten ist.

Deswegen hat das Team von Bitcoin Hyper eine Bitcoin-Erweiterung entwickelt, mit welcher dieser seine technologischen Limitierungen überwinden soll. Genau genommen handelt es sich um eine mit der SVM entwickelte Anwendungsschicht, die mit ihrem Settlement in der Sicherheit der Bitcoin-Basischain verankert ist.

Damit werden die Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Bandbreite von Solana mit der Sicherheit und Liquidität von Bitcoin vereint. Somit wird ein Fundament für ein besonders prosperierendes Web3-Ökosystem gegeben. Zudem können die Solana-Entwickler ganz einfach ihre Anwendungen in das Netzwerk migrieren.

Damit sind also auch auf Bitcoin erfolgreiche nutzerfreundliche DeFi-Handelsplattformen wie Hyperliquid und Aster möglich. Im Unterschied zu ASTER und HYPE fokussiert sich HYPER nicht nur auf das Trading. Stattdessen lassen sich zahlreiche dApps und mehr aus vielen Sektoren veröffentlichen. Auf diese Weise können durch das diversifizierte Angebot auch deutlich höhere Gebühreneinnahmen erzielt werden.

Der Vorverkauf von Bitcoin Hyper stellt nun für alle eine besondere Gelegenheit dar, welche sich eine Pole-Position für das von vielen schon als nächster großer Bitcoin-Entwicklungsschritt bezeichnete Projekt sichern wollen. Nach 17,42 Mio. USD stehen die deflationären HYPER-Coins, die von Entwicklern und Nutzern für Gebühren und mehr benötigt werden, noch für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,012955 USD zum Kauf zur Verfügung.

