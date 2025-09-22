Binji, ein Mitarbeiter der Ethereum Foundation und zuvor von Optimism und Coinbase, hat in einem seiner neuesten Beiträge auf die wichtigsten Narrative und Kryptosektoren der nächsten Zeit verwiesen. Wenn Sie anderen Anlegern einen Schritt voraus sein und eine höhere Renditechance erhalten wollen, dann verpassen Sie jetzt nicht diesen Beitrag!
Privatsphäre
Während die Regierungen strengere Kontrollen von Krypto-Transaktionen fordern, sehnen sich die Nutzer nach einer besseren Privatsphäre. Darüber hinaus gibt es einige rechtliche Auflagen wie das Bankengeheimnis, den Datenschutz und das Recht auf Datenlöschung, die eigentlich auch bei den Blockchains eingehalten werden müssten. Zudem können die Nutzer angesichts nicht weniger Krypto-Morde durch die Transparenz gefährdet werden.
Mithilfe sogenannter Privacy-Chains oder Privacy-Technologien wie zkProofs (Zero Knowledge Proofs), FHE, und "shielded actions" lassen sich die Daten anonymisieren und trotzdem validieren. Somit können die rechtlichen Auflagen besser eingehalten und die Krypto-Nutzer geschützt werden. Dies dürfte sich dann noch einmal förderlich auf die Adoption auswirken.
Einige der besten Privacy-Coins
- Namada (NAM): Shielded Set mit privaten Cross-Chain-Aktionen
- Fhenix (FHX): FHE-Berechnung für Ethereum/Arbitrum
- Monero (XMR): Vollständige Privacy-Blockchain mit Ring Signatures und Stealth-Adressen
- Zcash (ZEC): Privacy-Blockchain mit "shielded" Transaktionen und zkSNARKS
- Dash (DASH): Unterstützt PrivateSend und CoinJoin-artige Funktionen
KI
Bei den ersten KI-Coins hat es sich häufig um Kryptowährungen mit einem großen Hype mit wenig Substanz gehandelt, wobei viele auch nur einen Memecoin mit Anbindung an einen Chatbot über ChatGPT dargestellt haben. Allerdings sind die Ansprüche immer größer geworden, während eine Ökonomie für die KI-Agenten und mehr entsteht.
Mittlerweile reift die Industrie und so findet eine stärkere Fusion der auf Wahrscheinlichkeiten basierenden KIs mit den deterministischen Blockchains statt, welche durch die Dezentralisierung eine größere Fairness für alle Menschen in Aussicht stellen. Somit kann auch besser zwischen echten Menschen und KIs unterschieden sowie schädliche Inhalte zurückverfolgt werden.
Einige der besten KI-Coins
- Artificial Superintelligence Alliance (FET): Vereintes KI-Ökosystem, Bridges und mehr
- Bittensor (TAO): Netzwerk für dezentrale KI und Agenten
- Render (RENDER): Computer-Netzwerk für Rendering von Grafiken und KI-Berechnung
- Story IP (STORY): Absicherungen von geistigem Eigentum im KI-Zeitalter
- EigenCloud (EIGEN): Vollständige Validierung von KI-Daten
- SUBBD (SUBBD):Führende KI-Web3-Unterhaltungsplattform der Creator-Subscriber-Economy
- Virtuals Protocol: Führende dezentrale Plattform für KI-Agenten mit Marktplatz
Nutzbare DeFi-Interfaces
Noch immer stellt sich der DeFi-Markt für manche Nutzer außerhalb der Kryptoindustrie als ein Buch mit sieben Siegeln dar. Manche Vorteile sind hinter kompliziert anmutenden und aufgrund des Misoneismus riskant erscheinenden Technologien verborgen, sodass einige von ihnen ausgeschlossen bleiben. Durch Bugs und andere Probleme wird die Adoption zusätzlich behindert.
Nutzerfreundlichere Projekte konnten nun mit besseren Adoptionszahlen beweisen, wie wichtig eine gute Nutzererfahrung für die Kryptoindustrie ist. Inzwischen entstehen fortschrittlichere Wallets und Super-Apps, welche die Komplexität reduzieren und die Dienste besonders nutzerfreundlich und vorteilhaft aufbereiten.
Einige der besten DeFi-Coins mit nutzbaren Interfaces
- Best Wallet (BEST): Führende selbstverwahrende Multichain-Wallet
- World Liberty Financial (WLFI): Super-App wie zahlreichen DeFi-Diensten wie BEST
- Jupiter (JUP): Führender Solana-Aggregator und Super-App
- Pump.Fun (PUMP): Führende Memecoin-Launchplattform mit AMM für leichte Starts
- Snorter (SNORT): Anfängerfreundlicher Krypto-Handelsroboter mit Onchain-Scanner
- Hyperliquid (HYPE): Dezentrale Handelsplattform, die schnell und nutzerfreundlich ist
Interoperabilität
Mit der Expansion des Web3 entstehen immer mehr Blockchains und Technologien mit teilweise unterschiedlichen Standards, wodurch Kompatibilitätsprobleme auftreten. Diese führen wiederum zu einer Fragmentierung der Kryptoindustrie mit ihren Nutzern, Kapital, Entwicklern und mehr, was die Adoption beeinträchtigt. Deshalb nimmt die Bedeutung der Interoperabilität zu, um diese Datensilos aufzubrechen.
Dafür gibt es unterschiedliche Lösungen wie Cross-Chain-Bridges, welche Assets zwischen verschiedenen Chains austauschen. Die Cross-Chain-Messaging-Protokolle steuern komplexe Aufgaben und die Omni-Chain-Protokolle kombinieren mehrere Funktionen in einer Layer. Dahingegen sorgt das Inter-Blockchain-Communication-Protokoll für den direkten Datenaustausch von Chain und interoperable Wallets für nahtlose Erfahrungen.
Einige der besten Interoperabilitäts-Coins
- Bitcoin Hyper (HYPER): Verbindet Bitcoin mit schnellsten Bitcoin-Layer-2
- Wormhole (W): Cross-Chain-Bridge, um 30 Chains zu verbinden
- Multichain (MULTI): Multi-Asset-Bridge mit breitem Blockchain-Netzwerk
- LayerZero (ZRO): Cross-Chain-Messaging-Protokoll mit vielen EVM und Nicht-EVM-Chains
- Axelar (AXL): Messaging und Cross-Chain-Integrationen
- Cosmos (ATOM): Inter-Blockchain Communication für die Verbindung vieler Chains
- Chainlink (LINK): Verbindet Smart Contracts mit externen Daten (Oracles)
- Best Wallet (BEST): Interoperable Wallet für nahtlose Web3-Erfahrung über 60 Chains
