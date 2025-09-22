Binji, ein Mitarbeiter der Ethereum Foundation und zuvor von Optimism und Coinbase, hat in einem seiner neuesten Beiträge auf die wichtigsten Narrative und Kryptosektoren der nächsten Zeit verwiesen. Wenn Sie anderen Anlegern einen Schritt voraus sein und eine höhere Renditechance erhalten wollen, dann verpassen Sie jetzt nicht diesen Beitrag!

Privatsphäre

Während die Regierungen strengere Kontrollen von Krypto-Transaktionen fordern, sehnen sich die Nutzer nach einer besseren Privatsphäre. Darüber hinaus gibt es einige rechtliche Auflagen wie das Bankengeheimnis, den Datenschutz und das Recht auf Datenlöschung, die eigentlich auch bei den Blockchains eingehalten werden müssten. Zudem können die Nutzer angesichts nicht weniger Krypto-Morde durch die Transparenz gefährdet werden.

Mithilfe sogenannter Privacy-Chains oder Privacy-Technologien wie zkProofs (Zero Knowledge Proofs), FHE, und "shielded actions" lassen sich die Daten anonymisieren und trotzdem validieren. Somit können die rechtlichen Auflagen besser eingehalten und die Krypto-Nutzer geschützt werden. Dies dürfte sich dann noch einmal förderlich auf die Adoption auswirken.

Einige der besten Privacy-Coins

Namada (NAM): Shielded Set mit privaten Cross-Chain-Aktionen

Shielded Set mit privaten Cross-Chain-Aktionen Fhenix (FHX): FHE-Berechnung für Ethereum/Arbitrum

FHE-Berechnung für Ethereum/Arbitrum Monero (XMR): Vollständige Privacy-Blockchain mit Ring Signatures und Stealth-Adressen

Vollständige Privacy-Blockchain mit Ring Signatures und Stealth-Adressen Zcash (ZEC): Privacy-Blockchain mit "shielded" Transaktionen und zkSNARKS

Privacy-Blockchain mit "shielded" Transaktionen und zkSNARKS Dash (DASH): Unterstützt PrivateSend und CoinJoin-artige Funktionen

KI

Bei den ersten KI-Coins hat es sich häufig um Kryptowährungen mit einem großen Hype mit wenig Substanz gehandelt, wobei viele auch nur einen Memecoin mit Anbindung an einen Chatbot über ChatGPT dargestellt haben. Allerdings sind die Ansprüche immer größer geworden, während eine Ökonomie für die KI-Agenten und mehr entsteht.

Mittlerweile reift die Industrie und so findet eine stärkere Fusion der auf Wahrscheinlichkeiten basierenden KIs mit den deterministischen Blockchains statt, welche durch die Dezentralisierung eine größere Fairness für alle Menschen in Aussicht stellen. Somit kann auch besser zwischen echten Menschen und KIs unterschieden sowie schädliche Inhalte zurückverfolgt werden.

Einige der besten KI-Coins

Artificial Superintelligence Alliance (FET): Vereintes KI-Ökosystem, Bridges und mehr

Vereintes KI-Ökosystem, Bridges und mehr Bittensor (TAO): Netzwerk für dezentrale KI und Agenten

Netzwerk für dezentrale KI und Agenten Render (RENDER): Computer-Netzwerk für Rendering von Grafiken und KI-Berechnung

Computer-Netzwerk für Rendering von Grafiken und KI-Berechnung Story IP (STORY): Absicherungen von geistigem Eigentum im KI-Zeitalter

Absicherungen von geistigem Eigentum im KI-Zeitalter EigenCloud (EIGEN): Vollständige Validierung von KI-Daten

Vollständige Validierung von KI-Daten SUBBD (SUBBD): Führende KI-Web3-Unterhaltungsplattform der Creator-Subscriber-Economy

Führende KI-Web3-Unterhaltungsplattform der Creator-Subscriber-Economy Virtuals Protocol: Führende dezentrale Plattform für KI-Agenten mit Marktplatz

Nutzbare DeFi-Interfaces

Noch immer stellt sich der DeFi-Markt für manche Nutzer außerhalb der Kryptoindustrie als ein Buch mit sieben Siegeln dar. Manche Vorteile sind hinter kompliziert anmutenden und aufgrund des Misoneismus riskant erscheinenden Technologien verborgen, sodass einige von ihnen ausgeschlossen bleiben. Durch Bugs und andere Probleme wird die Adoption zusätzlich behindert.

Nutzerfreundlichere Projekte konnten nun mit besseren Adoptionszahlen beweisen, wie wichtig eine gute Nutzererfahrung für die Kryptoindustrie ist. Inzwischen entstehen fortschrittlichere Wallets und Super-Apps, welche die Komplexität reduzieren und die Dienste besonders nutzerfreundlich und vorteilhaft aufbereiten.

Einige der besten DeFi-Coins mit nutzbaren Interfaces

Best Wallet (BEST): Führende selbstverwahrende Multichain-Wallet

Führende selbstverwahrende Multichain-Wallet World Liberty Financial (WLFI): Super-App wie zahlreichen DeFi-Diensten wie BEST

Super-App wie zahlreichen DeFi-Diensten wie BEST Jupiter (JUP): Führender Solana-Aggregator und Super-App

Führender Solana-Aggregator und Super-App Pump.Fun (PUMP): Führende Memecoin-Launchplattform mit AMM für leichte Starts

Führende Memecoin-Launchplattform mit AMM für leichte Starts Snorter (SNORT) : Anfängerfreundlicher Krypto-Handelsroboter mit Onchain-Scanner

Anfängerfreundlicher Krypto-Handelsroboter mit Onchain-Scanner Hyperliquid (HYPE): Dezentrale Handelsplattform, die schnell und nutzerfreundlich ist

Interoperabilität

Mit der Expansion des Web3 entstehen immer mehr Blockchains und Technologien mit teilweise unterschiedlichen Standards, wodurch Kompatibilitätsprobleme auftreten. Diese führen wiederum zu einer Fragmentierung der Kryptoindustrie mit ihren Nutzern, Kapital, Entwicklern und mehr, was die Adoption beeinträchtigt. Deshalb nimmt die Bedeutung der Interoperabilität zu, um diese Datensilos aufzubrechen.

Dafür gibt es unterschiedliche Lösungen wie Cross-Chain-Bridges, welche Assets zwischen verschiedenen Chains austauschen. Die Cross-Chain-Messaging-Protokolle steuern komplexe Aufgaben und die Omni-Chain-Protokolle kombinieren mehrere Funktionen in einer Layer. Dahingegen sorgt das Inter-Blockchain-Communication-Protokoll für den direkten Datenaustausch von Chain und interoperable Wallets für nahtlose Erfahrungen.

Einige der besten Interoperabilitäts-Coins

Bitcoin Hyper (HYPER) : Verbindet Bitcoin mit schnellsten Bitcoin-Layer-2

Verbindet Bitcoin mit schnellsten Bitcoin-Layer-2 Wormhole (W): Cross-Chain-Bridge, um 30 Chains zu verbinden

Cross-Chain-Bridge, um 30 Chains zu verbinden Multichain (MULTI): Multi-Asset-Bridge mit breitem Blockchain-Netzwerk

Multi-Asset-Bridge mit breitem Blockchain-Netzwerk LayerZero (ZRO): Cross-Chain-Messaging-Protokoll mit vielen EVM und Nicht-EVM-Chains

Cross-Chain-Messaging-Protokoll mit vielen EVM und Nicht-EVM-Chains Axelar (AXL): Messaging und Cross-Chain-Integrationen

Messaging und Cross-Chain-Integrationen Cosmos (ATOM): Inter-Blockchain Communication für die Verbindung vieler Chains

Inter-Blockchain Communication für die Verbindung vieler Chains Chainlink (LINK): Verbindet Smart Contracts mit externen Daten (Oracles)

Verbindet Smart Contracts mit externen Daten (Oracles) Best Wallet (BEST) : Interoperable Wallet für nahtlose Web3-Erfahrung über 60 Chains

