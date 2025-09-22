Osnabrück (ots) -



Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) verzichtet komplett auf soziale Medien. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte sie, dass soziale Medien nicht ihre Informationsquellen sind und sie dort auch selbst nicht postet. "Ich selbst informiere mich über Zeitungen, TV-Sendungen und lese Online-Medien. Online ja, aber meine Informationsquelle sind nicht die sozialen Medien", so die langjährige Bundeskanzlerin. Sie sei auch "nicht selbst aktiv auf X oder TikTok oder Instagram". Sie vertraut auf ihre eigene Website, die sie als Bundeskanzlerin a.D. pflege. "Und wenn mal irgendwas ist, wo ich mich äußere, dann merkt man auch, dass die Bürger diese Website schon ganz gut finden und sie nutzen. Dort kann sich auch jeder an mich wenden", sagt Merkel.



