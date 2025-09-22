© Foto: Frank Wagner - Zoonar.com/Frank WagnerGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine Deutschland: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor. Konjunkturdaten 14:30 Uhr, USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25 16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 09/25 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Bleiben Sie mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE