DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Deutsche Bahn:

"Mit Evelyn Palla soll eine erfahrene Managerin die Führung der Deutschen Bahn übernehmen. Das ist eine gute Nachricht: Palla kennt den Konzern aus dem Effeff und hat bei DB Regio bewiesen, dass sie reformieren, stabilisieren und vor allem Ergebnisse liefern kann. (.) Palla bringt zudem Finanzexpertise mit: Ihre Karriere bei der Deutschen Bahn begann sie als Finanzvorständin von DB Fernverkehr. Zudem kennt die Südtirolerin internationale Best Practices von einer vorherigen Station bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) - eines der Systeme, auf das Deutschland bahntechnisch nicht ohne Grund neidisch blickt. (.) Ob sie erfolgreich sein kann, hängt maßgeblich von einer weiteren Unbekannten ab: der neuen Bahn-Strategie von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). (.) Nur wenn Schnieder für verlässliche Rahmenbedingungen sorgt, hat Palla eine Chance, als neue Bahn-Chefin erfolgreich zu sein."