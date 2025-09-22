DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 05.56 Uhr um 14,0 Punkte auf 23.804,0. In den Handel gegangen war er mit 23.796,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.825,0 und das Tagestief bei 23.781,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 164 Kontrakte.
September 21, 2025 23:57 ET (03:57 GMT)
