Montag, 22.09.2025
Der nächste Gold-Gigant Afrikas? Avanti Gold steigt um 1.500% - und steht womöglich erst am Anfang
Dow Jones News
22.09.2025 06:45 Uhr
297 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Montag, 22. September

=== 
*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für 
     Bankkredite (LPR) 
*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt 
     Eckpunkte für Reform der Bahn vor 
  10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über Squeeze-Out 
     durch Zalando 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 
*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ, 
     EZB und Suerf 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September 
     PROGNOSE: -15,0 
     zuvor:  -15,5 
  16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei Brookings Institution 
     Diskussion 
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die 
     Souveränität Europas" 
  18:00 US/Economic Club of New York Event mit neuem Gouverneur der 
     Federal Reserve, Miran 
  18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed 
  18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der Howard County 
     Chamber of Commerce 
  20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Veranstaltung zu 
     "Supervisors on supervision - culture in the financial sector" 
 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 00:11 ET (04:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
