Montag, 22.09.2025
Der nächste Gold-Gigant Afrikas? Avanti Gold steigt um 1.500% - und steht womöglich erst am Anfang
22.09.2025 06:51 Uhr
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam: 

=== 
+ DAX 
 AUFNAHME 
 - Gea Group 
 - Scout24 
 HERAUSNAHME 
 - Porsche AG 
 - Sartorius 
 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 - Fielmann 
 - Porsche AG 
 - Sartorius 
 HERAUSNAHME 
 - Evotec 
 - Gea Group 
 - Scout24 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 -1&1 
 -Evotec 
 HERAUSNAHME 
 - Fielmann 
 - SGL Carbon 
 
+ TECDAX 
 AUFNAHME 
 - 1&1 
 HERAUSNAHME 
 - Formycon 
 
+ EURO-STOXX-50 
 AUFNAHME 
 - Argenx 
 - Deutsche Bank 
 - Siemens Energy 
 HERAUSNAHME 
 - Nokia 
 - Pernod Ricard 
 - Stellantis 
 
+ STOXX-50 
 AUFNAHME 
 - BBVA 
 - Rheinmetall 
 HERAUSNAHME 
 - BASF 
 - Mercedes-Benz 
 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Abivax 
 - Camurus 
 - Flatexdegiro 
 - Fraport 
 - Nordex 
 - Unicaja Banco 
 - Zegona Communications 
 HERAUSNAHME 
 - Banca Popolara di Sondrio 
 - Carl Zeiss Meditec 
 - Computacenter 
 - Embracer Group 
 - Gerresheimer 
 - Redcare Pharmacy 
 - Verallia 
 
+ ATX-20 
 AUFNAHME 
 - Porr 
 - Strabag 
 HERAUSNAHME 
 - Mayr-Melnhof Karton 
 - Telekom Austria 
 
+ FTSE-100 
 AUFNAHME 
 - Burberry 
 - Metlen Energy & Metals 
 HERAUSNAHME 
 - Taylor Wimpey 
 - Unite Group 
 
+ S&P-500 
 AUFNAHME 
 - AppLovin 
 - Emcor Group 
 - Robinhood Markets 
 HERAUSNAHME 
 - Caesars Entertainment 
 - Enphase Energy 
 - MarketAxess Holdings 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
