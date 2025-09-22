DJ Fitch erhöht Kreditwürdigkeit Italiens auf BBB+ von BBB
DOW JONES--Fitch Ratings hat Italiens langfristiges Fremdwährungs-Emittentenausfallrating (IDR) von "BBB" auf "BBB+" erhöht. Der Ausblick bleibt stabil. Fitch begründete die Anhebung mit einem gestiegenen Vertrauen in den fiskalischen Kurs Italiens sowie dem stabilen politischen Umfeld und der anhaltenden Reformdynamik. Fitch erwartet eine weitere schrittweise Reduzierung des Defizits in den Jahren 2025 bis 2027, unterstützt durch strukturelle Verbesserungen auf der Einnahmenseite und einer strikten Ausgabenkontrolle. Fitch prognostiziert für dieses Jahr ein Defizit von 3,1 Prozent des BIP.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2025 00:45 ET (04:45 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.