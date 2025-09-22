DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOBAHNEN - Die Autobahn GmbH, die für den Bau und Erhalt von Autobahnen und Fernstraßen verantwortlich ist, bekommt längst nicht so viele Mittel wie erhofft. Und das vorhandene Geld aus dem Sondervermögen soll nur für ganz bestimmte Dinge ausgegeben werden - nicht aber für neue Straßen. Welche Folgen das haben könnte, hat das Staatsunternehmen für das Verkehrsministerium aufgeschrieben. "Auf Basis der beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ist die Finanzierung der Bundesfernstraßen für die kommenden Jahre in vielen Bereichen nicht gesichert", heißt es in den Unterlagen. Demnach fehlen knapp 12 Milliarden Euro für Investitionen, davon 6,2 Milliarden Euro bei Autobahnen und 5,8 Milliarden Euro bei den Bundesstraßen. Weitere 2,3 Milliarden Euro beträgt das Defizit bei den Planungskosten der Autobahn GmbH. Insgesamt fehlen knapp 15 Milliarden Euro. (Handelsblatt)

September 22, 2025

