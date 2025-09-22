Anzeige / Werbung

Stellen Sie sich vor, eine Krebstherapie belastet nicht den ganzen Körper, sondern wirkt nur im Tumor.

Oder ein Medikament gegen Multiple Sklerose muss nicht mehr mühsam geschluckt werden, sondern löst sich einfach unter der Zunge auf. Was sich anhört wie Zukunftsmusik, treibt das deutsch-kanadische Biotech-Unternehmen BioNxt Solutions bereits heute mit voller Kraft voran. Man hat zwei innovative Plattformtechnologien, die einige der größten Probleme der modernen Medizin lösen wollen. Dadurch eröffnet sich Investoren ein außergewöhnliches Chancenpotenzial.



Die Herkulesaufgabe

Eins der größten Probleme für Pharmaunternehmen ist die Darreichungsform ihrer Medikamente. Viele Wirkstoffe sind zwar effektiv, aber ihre Verabreichung ist für Patienten eine Qual. Spritzen sind unangenehm, große Tabletten schwer zu schlucken, und Chemotherapien treffen oft gesunde Zellen ebenso hart wie die kranken. BioNxt Solutions hat sich genau diesen Schmerzpunkten angenommen und entwickelt nicht nur eine, sondern gleich zwei vielversprechende Lösungen, die das Zeug haben, erprobte Medikamente neu zu erfinden.

Die bequeme Pille: Revolution per Schmelzfilm

Der erste große Hebel ist die sublinguale Dünnfilmtechnologie, genannt ODF (Oral Dissolvable Film). Dabei wird der Wirkstoff, der sich auf einem hauchdünnen, schnell auflösenden Film befindet, über die Mundschleimhaut direkt ins Blut abgegeben. Für die Patienten bedeutet das keine Nadeln, keine Schluckprobleme, eine schnellere Wirkung, möglicherweise sogar eine geringere Dosierung und eine höhere Zuverlässigkeit bei der Einnahme.

Das Flaggschiff in dieser Sparte ist BNT23001, eine Cladribin-Formulierung für Multiple Sklerose (MS). Cladribin ist bereits als Tablette (Mavenclad® von Merck) auf dem Markt, doch viele MS-Patienten leiden unter Schluckbeschwerden. BioNxt umgeht dieses Problem elegant. Das Projekt befindet sich in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase, der Wirkstoff ist da, und die Vorbereitungen für eine Bioäquivalenzstudie in der zweiten Jahreshälfte laufen.

Doch die wahre Stärke liegt in der Skalierbarkeit der Plattform. Was für Cladribin funktioniert, lässt sich auch auf andere Wirkstoffe übertragen. Hier konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf Semaglutid, der Blockbuster-Wirkstoff hinter Adipositas-Medikamenten wie Ozempic und Wegovy. BioNxt meldete gerade den erfolgreichen Abschluss der Proof-of-Concept-Studie für einen Semaglutid-Schmelzfilm. Die Prototypen überzeugten mit rascher Auflösung und guter Verarbeitbarkeit. CEO Hugh Rogers kommentierte: *"Dass wir mit den ersten Prototypen so positive Proof-of-Concept-Ergebnisse erzielen konnten, ist ein wichtiger Meilenstein für BioNxt.".

Damit zielt das Unternehmen direkt auf einen der heißesten und am schnellsten wachsenden Märkte. Der Umsatz mit Semaglutid allein belief sich 2024 auf über 29,3 Mrd. USD. Eine nadelfreie, diskrete und einfach einzunehmende Alternative könnte die Therapietreue von Millionen Patienten weltweit revolutionieren und einen gewaltigen Marktanteil erobern.

Die präzise Bombe: Gezielter Angriff auf den Krebs

Während die ODF-Plattform den Komfort revolutioniert geht die zweite Technologie noch einen Schritt weiter. BioNxts "Targeted Chemotherapy Delivery Platform" hat das Potenzial, die Krebstherapie von Grund auf zu verändern. Das Prinzip dahinter sieht wie folgt aus: Ein inaktiver Wirkstoff (Prodrug) zirkuliert im Körper, ohne Schaden anzurichten. Erst wenn er auf ein tumorspezifisches Enzym trifft, wird er direkt im Krebsgewebe aktiviert.

Dieser Ansatz ist revolutionär, weil er die zerstörerische Kraft der Chemotherapie genau dorthin lenkt, wo sie hingehört, und gesunde Zellen weitgehend verschont. Zudem soll ein dualer Mechanismus nicht aktivierte Wirkstoffteile einfangen und dem Tumor erneut zuführen. In präklinischen Studien führte dies zu einer bis zu 10-fach erhöhten Wirksamkeit.

Die wirtschaftlichen Implikationen sind enorm. Über 100 etablierte Chemotherapien könnten für diese Plattform adaptiert werden. Noch wichtiger ist, dass sogenannte "shelved drugs", sprich vielversprechende Wirkstoffe, die einst aufgrund zu hoher Toxizität aufgegeben wurden, so ein zweites Leben erhalten könnten. Der globale Chemotherapiemarkt wird bis 2030 auf voraussichtlich 98 Mrd. USD wachsen. BioNxt positioniert sich mit seiner Plattform genau im Zentrum dieses Megatrends in der Onkologie.

Chancenhebel für Investoren: Plattformdenken statt Einzelprodukt

Was BioNxt so interessant macht ist nicht ein einzelnes Produkt, sondern der Plattform-Charakter. Das Unternehmen entwickelt keine Einzellösungen, sondern Technologien, die auf Dutzende von Wirkstoffen anwendbar sind. Dieses "Lizenzieren und Skalieren"-Modell bietet multiple Chancenhebel:

Breite IP-Absicherung: Das Unternehmen sichert sich seine Erfindungen mit einem Netzwerk aus Breitband-Patenten, die nicht nur einen Wirkstoff, sondern die gesamte Verabreichungsplattform schützen. Ein europäisches Patent steht kurz vor der Erteilung, ein Fast-Track-Verfahren in den USA läuft.



Attraktives Lizenzmodell: BioNxt muss nicht alle Medikamente selbst durch die teuren klinischen Phasen-3 bringen. Der Fokus liegt darauf, die Technologie an große Pharma- oder Generikaunternehmen zu lizenzieren, was Kapital spart und Einnahmen durch Vorabzahlungen und Lizenzgebühren generiert.



Übernahmefantasie: Große Pharmakonzerne sind ständig auf der Suche nach innovativen Plattformen, um ihre Pipelines aufzufüllen.

Das jüngste Uplisting zum OTCQB-Markt in den USA unter dem Symbol "BNXTF" unterstreicht diese Ambitionen. Es erhöht die Sichtbarkeit bei US-Anlegern und ebnet den Weg für mehr institutionelle Investoren. Das Kursziel von Black Research aus Juli liegt bei 2,50 EUR (rund 4 CAD) auf Sicht von bis zu 18 Monaten. Aktuell notiert die Aktie bei 0,88 CAD.

Chart von BioNxt Solutions Stand: 19.09.2025, Quelle: Refinitiv

BioNxt Solutions ist mehr als nur ein weiteres Biotech-Start-up. Es ist ein innovativer Architekt für die Zukunft der Arzneimittelverabreichung. Mit zwei disruptiven Plattformtechnologien, die große Märkte adressieren, einem klugen Lizenzierungsmodell und einem scharfen Fokus auf geistiges Eigentum, hat sich das Unternehmen in eine einzigartige Position manövriert. Für Investoren, die auf den nächsten großen Wurf in der Pharmabranche setzen wollen, könnte BioNxt eine überzeugende und vielversprechende Möglichkeit bieten, genau daran teilzuhaben.

