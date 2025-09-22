Der Goldpreis steht kurz vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch. In dieser Hinsicht ist der Index Best of Gold Miners dem Edelmetall einen kleinen Schritt voraus. Denn diesem glückte angetrieben von den Top-Werten wie Agnico, Kinross oder Endeavour Mining bereits in der vergangenen Woche der Sprung auf ein neues Rekordhoch von 218,75 Punkten. Von einer anhaltenden Rally geht aktuell etwa auch Ray Dalio aus. Der Bridgewater-Gründer sieht Gold und andere Non-Fiat-Währungen vor einem kräftigen Aufschwung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
