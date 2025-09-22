© Foto: PorscheSchlechte Nachrichten aus Stuttgart: Porsche verschiebt EV-Modelle, Volkswagen nimmt Milliarden-Belastungen hin - und die Märkte reagieren prompt.Die Aktien von Volkswagen zeigen sich vorbörslich am Montag deutlich schwächer, nachdem die Tochtergesellschaft Porsche und der VW-Konzern insgesamt ihre Gewinnprognosen für 2025 deutlich gesenkt haben. Grund ist eine umfassende Neuausrichtung der Produktpalette von Porsche, die die Einführung neuer vollelektrischer Fahrzeuge verzögert und stattdessen auf Verbrenner- und Hybridmodelle setzt. Die Umstellung kostet das Unternehmen Milliarden. Porsche begründete die Maßnahme mit schwächerer Nachfrage, Herausforderungen auf dem wichtigen Markt China …Den vollständigen Artikel lesen ...
