Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 22
[22.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.09.25
|LU2941599081
|18,239,678.00
|EUR
|0
|185,907,781.15
|10.1925
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.09.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,938,764.47
|10.2886
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,445,540.20
|10.1706
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.09.25
|LU2994520851
|10,918,864.00
|USD
|0
|112,177,883.91
|10.2738
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.09.25
|LU2994520935
|691,975.00
|USD
|0
|7,049,697.52
|10.1878
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,344.01
|10.1738
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|253,185.50
|10.1274
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,969.82
|10.0480
