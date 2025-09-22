Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 22
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|262804.50
|5.9723
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|41709650.00
|252113668.05
|6.0445
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|19/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12026211.37
|5.4665
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|263099.13
|5.9955
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|15244377.00
|90232041.25
|5.919
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|195324.33
|5.2397
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|235105805.26
|6.6772
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|19/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28429610.06
|5.8983
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|19/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10121514.32
|5.0608
